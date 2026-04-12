Las convocatorias a selección y las decisiones tácticas han colocado al Guadalajara en un escenario complejo en la recta final del torneo. El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo ha tenido que lidiar con la ausencia de piezas importantes , sino también con la necesidad constante de reconfigurar su funcionamiento colectivo.

En este contexto, nombres como Richard Ledezma y Brian Gutiérrez reflejan dos problemáticas distintas que, en conjunto, explican por qué Chivas no ha logrado consolidar una versión estable de juego tras el parón por la Fecha FIFA.

Por un lado, la ausencia de Ledezma impacta directamente en la estructura ofensiva del equipo; por otro, la falta de confianza en el rol de Gutiérrez evidencia ajustes que no han terminado por potenciar el talento disponible. Todo esto ocurre en un escenario en el que Milito intenta sostener una idea futbolística que, al perder elementos clave, también pierde fuerza en su ejecución.

Sin Ledezma, Chivas pierde profundidad

El caso de Richard Ledezma responde a una lógica distinta, pero igual de relevante dentro del funcionamiento colectivo de Chivas. Su aporte no se limita a ocupar una banda, sino a darle al equipo una estructura ofensiva clara a partir de la amplitud y la profundidad . Ledezma es un futbolista que ensancha el campo, fija a su marcador y obliga al rival a abrirse, generando espacios que otros pueden aprovechar por dentro.

Cuando no está disponible, ese equilibrio se rompe de forma evidente. Chivas pierde una vía natural de salida por los costados y, con ello, la capacidad de progresar con fluidez desde zonas laterales. La circulación se vuelve más lenta y predecible, y el equipo encuentra mayores dificultades para desorganizar defensas bien plantadas. Ya no existe ese desborde constante ni la amenaza de llegar a línea de fondo con ventaja, lo que impacta directamente en la calidad y frecuencia de los centros al área.

Además, su ausencia tiene un efecto acumulativo en la estructura ofensiva. Sin un jugador que garantice amplitud real, el equipo tiende a cerrarse, facilitando la tarea defensiva del rival, que puede compactar líneas y reducir espacios en el carril central. En ese escenario, Chivas pierde variantes y se ve obligado a forzar jugadas individuales o a recurrir al balón largo como alternativa.

Actualmente, registra un promedio de 72 minutos por partido; ha disputado 12 juegos, todos como titular, y suma un total de 867 minutos en la actual temporada.

Gutiérrez, titular con México y en el banquillo con Chivas

El equipo rojiblanco no ha mostrado su mejor versión cuando coinciden Diego Campillo y Luis Romo en el terreno de juego, ya que el juvenil del Guadalajara aparece como zaguero central , mientras que el capitán rojiblanco ocupa un lugar como mediocampista, donde no ha mostrado su mejor versión desde su llegada a Chivas.

Esta modificación, además de no beneficiar del todo a Campillo y Romo, termina siendo contraproducente para Brian Gutiérrez, quien ha iniciado desde el banquillo los últimos tres partidos con el Guadalajara.

Pese a ver actividad como titular en los últimos dos compromisos con la Selección Mexicana y brindar actuaciones destacadas —llamando la atención por su conexión con atacantes como Julián Quiñones y Raúl Jiménez—, el juvenil rojiblanco no se ha afianzado como titular en el Guadalajara.

Actualmente, cuenta con un promedio de 52 minutos por partido en la temporada, tras disputar 732 minutos. Gutiérrez ha iniciado en seis partidos de un total de 14 encuentros.

SV