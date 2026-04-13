La Jornada 14 del Clausura 2026 ha dejado la Tabla General de la Liga MX al rojo vivo. Con la eliminación del formato de Play-In por el Mundial 2026, la exigencia deportiva está al máximo nivel: solo los ocho mejores de la clasificación avanzan directamente a la Liguilla.

Esto significa que ya no hay margen de error para los clubes. Equipos que antes especulaban con el noveno o décimo puesto, hoy estarían de vacaciones adelantadas. Chivas ha sabido aprovechar este escenario a la perfección, y como muestra está el hecho de que es hasta hoy el superlíder del torneo con 31 puntos, seguido muy de cerca por Cruz Azul y Pachuca, ambos con 28 unidades.

Así se jugarían los Cuartos de Final si la fase regular del Clausura 2026 terminara HOY

Si el árbitro pitara hoy el final de la fase regular, los cruces de Cuartos de Final serían un auténtico sueño para los aficionados y un éxito rotundo para la Liga MX. El formato tradicional enfrenta al primero contra el octavo, al segundo contra el séptimo, y así sucesivamente.

Los enfrentamientos directos quedarían de la siguiente manera:

(1) Chivas vs (8) Atlas: ¡Tendríamos Clásico Tapatío ! El Rebaño Sagrado cerraría la llave en el Estadio AKRON ante su acérrimo rival de la ciudad. Una serie que garantiza pasión desbordada en Jalisco, con unos rojinegros que apenas arañan la clasificación con 19 unidades.

¡Tendríamos ! El Rebaño Sagrado cerraría la llave en el Estadio AKRON ante su acérrimo rival de la ciudad. Una serie que garantiza pasión desbordada en Jalisco, con unos rojinegros que apenas arañan la clasificación con 19 unidades. (2) Cruz Azul vs (7) América: El Clásico Joven también acapararía la atención La Máquina, sublíder del torneo, buscaría eliminar a unas Águilas que han tenido un semestre irregular (19 puntos), pero que siempre son el rival a vencer en la fase final.

El Clásico Joven también acapararía la atención La Máquina, sublíder del torneo, buscaría eliminar a unas Águilas que han tenido un semestre irregular (19 puntos), pero que siempre son el rival a vencer en la fase final. (3) Pachuca vs (6) Tigres: Un duelo de poder a poder. Los Tuzos, con su dinamismo y juventud, chocarían contra la experiencia y jerarquía del cuadro felino (20 puntos), prometiendo una serie llena de goles.

Un duelo de poder a poder. Los Tuzos, con su dinamismo y juventud, chocarían contra la experiencia y jerarquía del cuadro felino (20 puntos), prometiendo una serie llena de goles. (4) Pumas vs (5) Toluca: Una llave de pronóstico reservado. Universitarios y Diablos Rojos están empatados en 27 puntos, pero la diferencia de goles le da la ligera ventaja de cerrar en casa a los de la UNAM.

Lo que debes saber de cara a la recta final del Clausura 2026

Para que no pierdas ningún detalle de lo que viene en las próximas semanas en la Liga MX, aquí tienes los puntos clave de lo que resta en la fase regular del Clausura 2026:

Faltan solo tres jornadas para que termine la fase regular. Cada punto disputado es vital para asegurar el boleto.

Los primeros cuatro lugares de la tabla tendrán el beneficio de cerrar sus series de Cuartos de Final como locales, con el peso de su afición a favor.

En caso de empate global en la Liguilla, la posición en la Tabla General volverá a ser el factor decisivo para avanzar a Semifinales.

Equipos como León (19 pts) y Xolos de Tijuana (18 pts) están a la caza de un tropiezo del Atlas o América para colarse de último minuto a la "Fiesta Grande".

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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