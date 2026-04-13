La Jornada 14 del Clausura 2026 ha dejado la Tabla General de la Liga MX al rojo vivo. Con la eliminación del formato de Play-In por el Mundial 2026, la exigencia deportiva está al máximo nivel: solo los ocho mejores de la clasificación avanzan directamente a la Liguilla.Esto significa que ya no hay margen de error para los clubes. Equipos que antes especulaban con el noveno o décimo puesto, hoy estarían de vacaciones adelantadas. Chivas ha sabido aprovechar este escenario a la perfección, y como muestra está el hecho de que es hasta hoy el superlíder del torneo con 31 puntos, seguido muy de cerca por Cruz Azul y Pachuca, ambos con 28 unidades.Si el árbitro pitara hoy el final de la fase regular, los cruces de Cuartos de Final serían un auténtico sueño para los aficionados y un éxito rotundo para la Liga MX. El formato tradicional enfrenta al primero contra el octavo, al segundo contra el séptimo, y así sucesivamente.Los enfrentamientos directos quedarían de la siguiente manera:Para que no pierdas ningún detalle de lo que viene en las próximas semanas en la Liga MX, aquí tienes los puntos clave de lo que resta en la fase regular del Clausura 2026:-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF