Aaron Ramsey no se ha presentado con Pumas desde que desapareció su mascota

El mediocampista galés Aaron Ramsey no se ha presentado en las instalaciones de Cantera, debido a una lesión en el isquiotibial y a un tema personal que lo mantiene alejado de las actividades del equipo.

Ramsey, quien no tiene actividad con los universitarios desde la jornada 11, fue baja de la convocatoria de la selección de Gales durante la última ventana internacional por la misma lesión.

De acuerdo con la información, el futbolista cuenta con permiso del técnico Efraín Juárez para ausentarse, ya que atraviesa una situación personal delicada, la búsqueda de su perrita ‘Halo’, que se extravió en San Miguel de Allende, Guanajuato, durante el parón de la Liga MX por las eliminatorias mundialistas.

Ramsey y su familia se han dedicado en los últimos días a las labores de búsqueda de su mascota, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su regreso a las canchas y su futuro a corto plazo con el club.

Incluso ofrecieron una recompensa de hasta 20 mil dólares para quien les devolviera a su mascota. Durante la semana, el futbolista dio a conocer en sus redes sociales que había perdido toda esperanza de recuperar a su peluda compañera.

