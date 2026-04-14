Chivas se convierte en referente internacional en gestión y sostenibilidad

El Club Deportivo Guadalajara continúa dando pasos firmes fuera de la cancha y se consolida como una institución con los más altos estándares de calidad a nivel global , luego de recibir un paquete de certificaciones internacionales que avalan su compromiso con la sostenibilidad y gestión integral.

La institución rojiblanca obtuvo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 20121, normas que abarcan aspectos clave como la satisfacción del cliente, el cuidado del medio ambiente, la seguridad laboral y la organización de eventos sostenibles. Este logro coloca al club en una élite internacional, al cumplir con exigentes lineamientos que pocas organizaciones futbolísticas pueden acreditar de forma simultánea.

Cabe destacar que, el Estadio AKRON y Club Chivas Verde Valle, se convirtieron en los primeros recintos en Latinoamérica en obtener la certificación ISO 20121 en Gestión de Eventos Sostenibles.

Además, en el contexto de la próxima Copa Mundial 2026, la casa de las Chivas forma parte de un grupo selecto de estadios a nivel mundial que cuentan con certificaciones especializadas en sostenibilidad de eventos, compartiendo distinción con el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Gillette Stadium de Boston.

CORTESÍA.

A propósito de que el Guadalajara se convirtió en acreedor de estas certificaciones, Amaury Vergara lideró un acto simbólico en el que se habló sobre la importancia de estas distinciones , ya que el Rebaño es más que solo un club de futbol, puesto que busca influir de manera directa en la sociedad.

“Estas certificaciones tienen un significado muy importante, más aún si proyectamos el proceso para mantenerlas. No se trata solo de decir ‘ya lo logramos’ y dejarlo ahí; eso no sería un verdadero logro. Esta cultura de excelencia tiene que perdurar para siempre en cada acción que realizamos como club, y las cuatro certificaciones respaldan nuestro trabajo y confirman que Chivas hace las cosas con estándares internacionales de calidad, con sistemas, protocolos y técnicas claras. Cada vez que digamos que somos el mejor equipo de México, que no sea solo por decirlo: aquí está la muestra y el ejemplo”, expresó el presidente de las Chivas.

De esta manera, el Guadalajara no solo refrenda su grandeza en lo deportivo, sino que también fortalece su compromiso institucional con el entorno, la innovación y la excelencia operativa, posicionándose como un referente global en la industria del deporte.

CORTESÍA.

SV