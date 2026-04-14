El máximo ganador de la Liga de Campeones, Real Madrid, viaja a Alemania con la obligación de remontar un 2-1 contra el Bayern Múnich si no quiere quedarse a medio camino de otra competencia esta temporada, en la que siguen vivos en esta competencia y matemáticamente aún en una liga cuesta arriba.

El momento del Madrid no parece el mejor en cuanto a resultados con una racha negativa de dos derrotas y un empate que, aunque es corta de momento, aumenta peso considerable a la losa que están cargando en la campaña. Además, sumado a las conocidas bajas de Rodrygo y Thibaut Courtois, no estarán Raúl Asencio ni Aurélien Tchouameni.

No será un partido de vuelta sencillo para los merengues. Las emociones están a flor de piel y con el paso de los minutos aumentará la presión y el sentido de urgencia si la situación en la cancha del Allianz Arena no parece óptima, por lo que ese gol de Kylian Mbappé en la ida y con el que llegó a 14 en la temporada de Champions League, ahora parece un tanque de oxígeno puro para no llegar tan desfavorecidos.

Aún así, no es solo buscar el empate, es hacer que la misión no se complique con un tanto del Bayern, lo que parece difícil ante un equipo devastador que lleva pleno de victorias en casa en este certamen y en toda la temporada solo un empate y una derrota como local, con 3.7 goles en promedio a favor y apenas 0.8 en contra en 20 partidos, por lo que el planteamiento defensivo español no puede abrirle la puerta a la ofensiva bávara, que sufrió esa derrota en el único partido en el que ha anotado menos de dos goles, contra el Augsburgo.

"Tengo jugadores con mucha personalidad; lo primero que dijeron fue que vamos a ganar allí. Están convencidos, y yo también. Lo daremos todo. Somos el Real Madrid, no hay miedo. Sabemos la dificultad del rival, el contexto y el estadio, pero vamos a por ello", fueron las palabras de Álvaro Arbeloa para el compromiso de vuelta.

En tanto que Vincent Kompany declaró que "valoramos qué tipo de club es, qué tipo de equipo es. Pero luego también está lo que somos nosotros y lo que significa para nuestros jugadores ir e intentar ganar allí. Vale, si jugamos contra el mejor equipo de la competición, es un reto para nosotros ir y ganar de nuevo".

Con referentes ofensivos de talla mundial como Mbappé de un lado y Harry Kane del otro, a ninguno le queda más que ir por la victoria guardando la cautela ya que un gol puede alterar por completo la inercia del encuentro y a pesar de que los germanos llevaron la batuta por gran parte del enfrentamiento de ida, el Real Madrid dejó de manifiesto que con poco tiempo que los dejen respirar son capaces de hacer mucho daño y hacer crecer la sensación de peligro, por lo que el pase a la semifinal, con una ventaja mínima para este partido, sigue en el aire y podría no definirse en 90 minutos.

SV