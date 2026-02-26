En una muestra de respaldo institucional y planeación deportiva, Chivas dispuso un vuelo chárter para trasladar de inmediato a sus futbolistas que participaron con la Selección Mexicana en el amistoso ante Islandia, permitiéndoles regresar la misma noche del miércoles a territorio tapatío y optimizar su recuperación de cara al compromiso del fin de semana.

La decisión no fue menor. En el calendario original, los jugadores debían trasladarse de Querétaro a la Ciudad de México, pasar la noche en la capital del país y tomar un vuelo comercial a primera hora del día siguiente con destino a Guadalajara. Ese itinerario implicaba más horas de traslado, tiempos de espera y desgaste físico acumulado. Ante ello, la directiva rojiblanca optó por intervenir y facilitar un traslado directo que redujera el impacto del viaje en el rendimiento de sus elementos.

El objetivo es claro: que los futbolistas estuvieran en casa lo antes posible para iniciar su proceso de descanso, recuperación y reintegración al trabajo del primer equipo. Con el duelo del sábado ante el Toluca en puerta, cada hora cuenta en la planificación física y táctica.

La medida también refleja el compromiso institucional que existe entre la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel. Más allá del resultado en el encuentro amistoso, la participación de jugadores Rojiblancos con el representativo nacional representa un orgullo para la institución, que respondió facilitando condiciones óptimas tras el esfuerzo realizado.

Con este movimiento logístico, Chivas envía un mensaje claro: prioriza el bienestar de sus futbolistas y está dispuesto a utilizar sus recursos para garantizarles las mejores condiciones posibles en momentos clave del torneo. En una temporada exigente y con un calendario apretado, la gestión de cargas, los tiempos de traslado y la recuperación física se vuelven factores determinantes.

Tras su arribo a Guadalajara, los seleccionados quedaron a disposición del estratega Gabriel Milito, quien evaluará su estado físico y definirá su participación en el compromiso ante Toluca. La intención es que, luego de algunas horas adicionales de recuperación y trabajo regenerativo, puedan integrarse plenamente a la dinámica del equipo.

