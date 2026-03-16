La clasificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 entra en una etapa determinante para varias selecciones europeas.

El repechaje será la última oportunidad para que algunos equipos consigan su boleto al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero también representa un riesgo para varias estrellas del futbol internacional que podrían quedar fuera si sus selecciones no superan esta fase.

Gianluigi Donnarumma

Entre los nombres más destacados aparece Gianluigi Donnarumma, guardameta de la selección italiana. El arquero, quien ha sido protagonista en los últimos años con clubes importantes de Europa, vuelve a encarar un momento clave con la “Azzurra”, que busca evitar otro tropiezo en el camino mundialista. Italia deberá superar su duelo de repechaje para no repetir las ausencias que sufrió en ediciones recientes de la Copa del Mundo.

Robert Lewandowski

Por otro lado, Robert Lewandowski continúa siendo el principal referente de Polonia. A pesar de su extensa trayectoria y de haber disputado ya torneos mundialistas, el delantero sabe que su selección primero tendrá que superar el complicado camino del repechaje para asegurar su presencia en el Mundial de 2026, lo que podría marcar uno de los últimos grandes capítulos de su carrera internacional.

Arda Güler

Mientras tanto, Arda Güler representa el talento emergente de Turquía. El joven mediocampista ofensivo es considerado una de las grandes promesas del futbol europeo y se ha convertido en una pieza importante para su selección. Turquía busca regresar a una Copa del Mundo después de muchos años de ausencia, por lo que el repechaje será un reto determinante para sus aspiraciones.

Kasper Schmeichel y Christian Eriksen

En el caso de Dinamarca, la experiencia también será clave. Futbolistas como Kasper Schmeichel y Christian Eriksen lideran a un equipo que intentará abrirse paso en la repesca. Ambos jugadores han sido protagonistas del futbol europeo durante años y aspiran a disputar una nueva cita mundialista, aunque primero deberán superar los desafíos de esta etapa clasificatoria.

Viktor Gyökeres

Finalmente, Viktor Gyökeres encabeza las esperanzas ofensivas de Suecia. El delantero atraviesa un buen momento a nivel de clubes y busca trasladar ese rendimiento a su selección, que tendrá que imponerse en el repechaje para mantener vivo el sueño de participar en el Mundial.

De esta manera, el repechaje europeo no solo definirá a las últimas selecciones clasificadas, sino también el destino mundialista de varias figuras reconocidas del futbol internacional, quienes se juegan su presencia en el torneo más importante del planeta.

MF