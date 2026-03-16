Champions League define los primeros clasificados a Cuartos este martes

Manchester City buscará una hazaña en casa contra el Madrid

La semana pasada, Fede Valverde dio un recital para que el Real Madrid goleara en casa 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League . Ahora, en el Etihad Stadium los Citizens tendrán que recurrir a una remontada épica si no quieren decir adiós a la competencia.

La presión no es poca para los de Pep Guardiola, que tratarán de eliminar a los blancos por primera vez desde la semifinal en 2023, cuando, de hecho, lograron superar 4-0 al Madrid en Inglaterra, aunque en aquella ocasión empataron 1-1 en la ida. Ahora las circunstancias son diferentes no solo en el marcador, sino en todas las competencias ya que les esperan duelos clave de la Copa de Liga y FA Cup contra el Arsenal y Liverpool.

"Es un partido de fútbol y pueden pasar muchas cosas. Tenemos que concentrarnos e intentar, ante todo, ganar el partido; después ya veremos qué pasa. Tenemos que hacer un buen partido ante nuestra afición; esperemos que nos den un empujón. Lo intentaremos", declaró Guardiola este lunes.

En el lado merengue las buenas noticias acompañaron al equipo, ya que Kylian Mbappé y Jude Bellingham participaron en el entrenamiento en el Etihad Stadium y podrían recibir minutos en la eliminatoria, además de que recuperaron a David Alaba y Álvaro Carreras, mientras siguen de baja Dani Ceballos, Eder Militao, Ferland Mendy y Raúl Asencio.

El Madrid viene de dos goleadas, ante el City y Elche en liga y la racha ya es de tres victorias al hilo. Además, han ganado 13 de sus últimos 15 partidos en esta instancia dentro de la Liga de Campeones, por lo que sumado al marcador a favor, Manchester City necesitará de un partido perfecto para sobrevivir.

“Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio y ser capaces de hacerles mucho daño", fueron las palabras del técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Bodo/Glimt, a 90 minutos de hacer historia

Bodo/Glimt ha sido la revelación este año de la Champions League y está a solo un partido de ser parte de los mejores ocho clubes de Europa en su primera aparición en la liga. Tienen contra la pared al Sporting de Lisboa y podrían lograr la clasificación en Portugal si los Leones no remontan el 3-0 que marcaron los noruegos en la ida .

Este “matagigantes” de un pequeño pueblo al norte del país tiene cinco victorias seguidas en el torneo contra rivales nada envidiables: Manchester City, Atlético de Madrid, Inter en los dos partidos de playoffs y la ida contra Lisboa. El entrenador, Kjetil Knutsen le ha dado a este equipo un futbol dinámico y vertical, que no solo da resultados, sino que ha cautivado a todos.

La confianza en el plantel está a tope para cerrar la eliminatoria y los resultados este año acompañan esa ilusión. La derrota por mayor diferencia que han sufrido en la competencia fue el 3-1 contra el Galatasaray en Turquía, resultado que incluso les daría aún el boleto en caso de repetirse este martes.

El Sporting de Lisboa tendrá que sacar la casta y la experiencia de un equipo con más recorrido en la Champions League, que además ha logrado importantes resultados esta temporada en su casa, el estadio José Alvalade, con una victoria sobre el PSG y goleadas al Brugge y Kairat que tendrán que emular para terminar la historia del Bodo.

PSG quiere terminar el trabajo en Inglaterra

Paris Saint-Germain, el vigente monarca de Europa, hizo la mitad del trabajo en el Parque de los Príncipes goleando 5-2 al Chelsea , con goles en los minutos finales que les dieron un margen para trabajar la vuelta en Stamford Bridge con más tranquilidad.

Aún así, la casa de los Blues no es una aduana sencilla para los parisinos. Solo han ganado uno de cuatro partidos de la Liga de Campeones que han disputado en el recinto londinense; fue en la misma instancia de octavos de final en 2016 por 2-1 para avanzar.

De hecho han conseguido el boleto las dos últimas veces que se midieron en eliminatorias, ya que un año antes, también en la misma ronda, terminaron clasificando por goles de visitante. Ese mismo criterio fue el que le dio el boleto al Chelsea en 2014 ante el PSG en los cuartos de final.

A pesar de la considerable ventaja, el marcador que necesita el Chelsea para seguir con vida no es un escenario imposible, ya que en la final del Mundial de Clubes el verano pasado triunfaron 3-0, resultado que en este caso forzaría al alargue en Londres, donde ganaron sus cuatro partidos en la fase de liga con diez goles a favor y solo uno en contra.

Arsenal y Leverkusen chocan con la eliminatoria abierta

El enfrentamiento con el pronóstico más reservado para este martes puede ser el de Arsenal y Leverkusen. A pesar de las diferentes posiciones en sus respectivas ligas y los momentos que atraviesan, es el único partido en el que llegan con el marcador empatado, tras el 1-1 en Alemania .

Los Gunners, que vienen de superar al Everton y respiran con calma en la cima de la Premier, se posicionan como favoritos en casa, a pesar de que las aspirinas demostraron el daño que pueden hacer, complicando a los de Mikel Arteta al grado de que el gol inglés cayó hasta los últimos minutos y tras un penal que generó polémica.

El factor de la localía inclina la balanza hacia el Arsenal que no ha perdido en casa en toda la temporada, ganó los cuatro compromisos de fase de liga en casa y en el historial de partidos continentales, solo tienen una derrota en los últimos 22 partidos en su territorio.

Bayer debe repetir el partido casi perfecto que armaron contra los londinenses, con orden táctico y evitando en la medida de los posible los tiros de esquina y jugadas a balón parado.

Igualmente los acompañan resultados favorables como visitantes en esta Champions League, en la que han derrotado al Manchester City y Benfica en la primera etapa y al Olympiacos en la ronda de playoffs, encima acarrean una racha de seis partidos sin perder y un solo descalabro en 14 cotejos en todas las competencias.

SV