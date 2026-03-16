Atlas abre su panorama tras el 'milagro' en el Infierno

El empate rescatado el pasado fin de semana por el Atlas ante el Toluca dejó algo más que un punto en la tabla. Frente al actual bicampeón del futbol mexicano y uno de los equipos más sólidos del Liga MX en el Clausura 2026, los rojinegros encontraron un impulso anímico que puede resultar determinante para encarar el cierre del torneo y mantener viva la pelea por un lugar en la Liguilla

El conjunto dirigido por Diego Cocca mostró carácter ante uno de los rivales más dominantes del campeonato. Toluca ha sido, junto con otros contendientes al título, uno de los equipos más consistentes del semestre, por lo que el empate representó una señal de que Atlas puede competir ante plantillas de alto nivel. Ahora, con esa confianza renovada, el equipo tapatío se prepara para un calendario que mezcla rivales accesibles con auténticas pruebas de fuego.

El primer compromiso del cierre será en casa frente a Querétaro. En el papel, se trata de uno de los encuentros más accesibles del calendario rojinegro. Los Gallos Blancos han tenido dificultades a lo largo del torneo y se mantienen en la parte baja de la tabla, por lo que para Atlas la consigna es clara: sumar los tres puntos en el Estadio Jalisco. Perder unidades ante un rival de ese perfil podría complicar seriamente sus aspiraciones de clasificación.

Después llegará la pausa por la Fecha FIFA, un periodo que servirá para recuperar jugadores y ajustar detalles tácticos. Tras ese descanso, Atlas visitará a León, un rival que ha mostrado irregularidad durante el campeonato. Aunque jugar en el Bajío nunca es sencillo, la inestabilidad de León abre la puerta para que los rojinegros intenten rescatar puntos importantes fuera de casa.

Más adelante aparecerá una de las visitas que, en teoría, también ofrece oportunidades: el duelo ante Santos Laguna. El conjunto lagunero atraviesa un torneo complicado y ha sufrido para encontrar regularidad. Para Atlas, ese encuentro puede representar la oportunidad de consolidar su posición en la zona de Liguilla si llega con buenos resultados en las jornadas previas.

Sin embargo, el calendario también reserva enfrentamientos de máxima exigencia. El primero será en el Estadio Jalisco frente a Monterrey. Rayados cuenta con una de las plantillas más poderosas del continente, aunque ahora no ha tenido un buen torneo. Para Atlas será un desafío táctico y emocional: frenar una ofensiva repleta de talento y demostrar que el empate ante Toluca no fue casualidad.

La penúltima jornada traerá otro duelo de alto voltaje contra Tigres de la UANL. El equipo regiomontano es uno de los conjuntos más experimentados del futbol mexicano y siempre representa un rival incómodo. Recibir a Tigres en la recta final del campeonato obligará a Atlas a mostrar máxima concentración si pretende llegar con vida a la última jornada.

El cierre de la fase regular será nada menos que ante el América, uno de los clubes más poderosos y mediáticos del país. Visitar a las Águilas suele ser una de las pruebas más duras del calendario, y hacerlo en la jornada final podría convertir ese encuentro en un auténtico examen previo a la liguilla.

El camino está claro: ganar los duelos ante rivales en crisis como Querétaro, León o Santos, y pelear de tú a tú frente a gigantes como Monterrey, Tigres y América. Si Atlas logra ese equilibrio en las últimas jornadas del Clausura 2026, el empate ante el bicampeón podría recordarse como el punto de partida de su despertar en el torneo .

¿Qué viene para Atlas?

JORNADA 12 Atlas vs Querétaro

JORNADA 13 León vs Atlas

JORNADA 14 Atlas vs Monterrey

JORNADA 15 Santos vs Atlas

JORNADA 16 Atlas vs Tigres

JORNADA 17 América vs Atlas

SV