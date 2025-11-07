Chivas se enfrentará este sábado 8 de noviembre contra Rayados de Monterrey para disputarse el último partido de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este duelo será la oportunidad final de la escuadra liderada por Gabriel Milito para definir si asciende en la tabla de posiciones y se cuela en la Liguilla, o desciende y se disputa la clasificación en el Play In.

De cara a la Fecha 17, el Rebaño Sagrado se presentará en el Estadio AKRON con cuatro bajas importantes. Las ausencias de estos jugadores podrían marcar negativamente el destino de las Chivas en este torneo.

Una de las ausencias que resentirá más la escuadra de Guadalajara será la de uno de sus capitanes, Luis Romo , quien fue expulsado durante el partido contra Pachuca . La baja de este elemento será notable, ya que se había consolidado como un sobresaliente centrocampista en los recientes partidos del equipo.

El defensa central Diego Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el presente torneo, por lo que espera volver a la acción hasta principios del 2026.

Otro de los lesionados de Chivas es Leonardo Sepúlveda , quien fue sometido a una cirugía de tobillo izquierdo. El club de Guadalajara dijo que comenzaría con trabajos de rehabilitación desde septiembre, pero todo indica que no regresará para disputar el partido de la Fecha 17.

Miguel Tapias también sufrió una lesión, pero muscular, en el aductor del muslo derecho; su regreso a la cancha dependerá de la evolución que presente durante la rehabilitación, de modo que también está descartado en la lista de Gabriel Milito para enfrentarse a Rayados.

¿Qué resultados dejarían fuera de la Liguilla a Chivas?

La escuadra de Gabriel Milito necesita simplemente no perder en su próximo encuentro contra Rayados de Monterrey, mismo que se jugará este sábado a las 17:07 horas. En este último “jalón”, Chivas está obligado a sumar otros tres puntos en el torneo, o bien, empatar para clasificar directo a la Liguilla.

El empate dejaría a Chivas con 27 puntos en la tabla general; de lograr este acumulado, Juárez no los podría alcanzar aunque gane su último partido frente a Querétaro. Si, por otro lado, el Rebaño Sagrado lograra vencer a Rayados de Monterrey, sumaría 29.

Por desgracia, perder este encuentro también es una posibilidad latente para el equipo de Guadalajara, por lo que si pierde ante Monterrey y, al mismo tiempo, los Bravos ganan contra Querétaro, el Rebaño Sagrado se despediría de un lugar en la Liguilla .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF