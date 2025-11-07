El duelo entre Toluca y América marcará uno de los encuentros más llamativos de la Jornada 17 del Apertura 2025. Aquí te contamos a qué hora inicia el juego y en qué canales podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan Toluca y América a la Jornada 17 de la Liga MX

Finaliza el torneo regular, y con ello, la pelea por el primer lugar del Apertura 2025 entre Cruz Azul, Tigres, Toluca y América. Precisamente son los últimos dos equipos mencionados los que se enfrentaran este sábado para tambalear la cúspide de la Tabla General, la cual le corresponde a La Máquina.

Los pupilos de André Jardine llegan a la cita en el estadio Nemesio Diez con una victoria ante los Panzas Verdes del León (2-0), en donde Allan Saint-Maximin reapareció con una anotación (57') y Rodrigo "Búfalo" Aguirre hizo estallar el Estadio Ciudad de los Deportes al minuto 83'.

Por su parte, Toluca no supo cómo vencer al arquero del Atlas, Camilo Vargas, quien tuvo una noche de pesadilla ante las constantes llegadas hacia su portería, aunque logró que la pizarra se mantuviera en ceros en el Estadio Jalisco.

Los resultados del fin de semana pasado dieron como resultado que los Diablos y las Águilas se encuentren igualados con 34 puntos, pero la diferencia de goles beneficia a los choriceros. Este enfrentamiento de la Jornada 17 será relevante para ambos, ya que si alguno se lleva la victoria, y los dirigidos por Nicolás Larcamón pierden contra los Pumas, se colocarán como punteros del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs América de la J17 - Liga MX

Este sábado 8 de noviembre, Toluca recibirá a América en el Estadio Nemesio Diez para continuar con la Jornada 17 del Apertura 2025. El silbatazo inicial será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás ver el partido en televisión abierta, restringida, y por streaming. También podrás seguir minuto a minuto lo que ocurra y los resultados en las redes oficiales de ambos clubes y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas

Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Caliente TV, FOX One, TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF