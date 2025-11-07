Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Selección Mexicana

México convoca a 3 jugadores de Chivas para enfrentar a Uruguay y Paraguay

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre

Por: Oralia López

El atacante Armando

El atacante Armando "Hormiga" González aparece en la lista por primera vez debido a su rendimiento en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. IMAGO7

Este viernes 7 de noviembre, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección Mexicana enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay.

El Tri se medirá ante Uruguay el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila; posteriormente jugará contra Paraguay, el martes 18, a las 19:30 horas, en el Alamodome de San Antonio, Texas.

En la convocatoria destacan 3 jugadores de Chivas, apareciendo entre los equipos que más aportan al conjunto nacional mexicano. En esta ocasión, América es el conjunto que más futbolistas aporta al Tricolor, con seis elementos.

Los elementos del Rebaño llamados por el técnico Javier "Vasco" Aguirre son el portero Raúl Rangel, el delantero Roberto Alvarado y el también atacante Armando "Hormiga" González, quien aparece en la lista por primera vez debido a su rendimiento en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Lista de convocados por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

  1. Luis Malagón | América | Arquero
  2. Raúl Rangel | Chivas | Arquero
  3. Carlos Acevedo | Santos | Arquero
  4. Kevin Alvárez | América | Defensa
  5. Israel Reyes | América | Defensa
  6. César Montes | Lokomotiv | Defensa
  7. Johan Vázquez | Genoa | Defensa
  8. Jesús Orozco | Cruz Azul | Defensa
  9. Jesús Gallardo | Toluca | Defensa
  10. Mateo Chávez | AZ Alkmaar | Defensa
  11. Edson Álvarez | Fenerbahçe | Medio
  12. Erik Lira | Cruz Azul | Medio
  13. Fidel Ambriz | Monterrey | Medio
  14. Gilberto Mora | Xolos | Medio
  15. Erick Sánchez | América | Medio
  16. Orbelín Pineda | AEK | Medio
  17. Obed Vargas | Seattle Sounders | Medio
  18. Marcel Ruiz | Toluca | Medio
  19. Alexis Gutiérrez | América | Delantero
  20. Roberto Alvarado | Chivas | Delantero
  21. Diego Laínez | Tigres | Delantero
  22. Raúl Jiménez | Fulham | Delantero
  23. Germán Berterame | Monterrey | Delantero
  24. Armando González | Chivas | Delantero
  25. Jorge Ruvalcaba | Pumas | Delantero
  26. Hirving Lozano | San Diego | Delantero

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de J17 Chivas vs Monterrey?

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones