Este viernes 7 de noviembre, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la Fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección Mexicana enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay.

El Tri se medirá ante Uruguay el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila; posteriormente jugará contra Paraguay, el martes 18, a las 19:30 horas, en el Alamodome de San Antonio, Texas.

En la convocatoria destacan 3 jugadores de Chivas, apareciendo entre los equipos que más aportan al conjunto nacional mexicano. En esta ocasión, América es el conjunto que más futbolistas aporta al Tricolor, con seis elementos.

Los elementos del Rebaño llamados por el técnico Javier "Vasco" Aguirre son el portero Raúl Rangel, el delantero Roberto Alvarado y el también atacante Armando "Hormiga" González, quien aparece en la lista por primera vez debido a su rendimiento en el presente Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Lista de convocados por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre

Luis Malagón | América | Arquero Raúl Rangel | Chivas | Arquero Carlos Acevedo | Santos | Arquero Kevin Alvárez | América | Defensa Israel Reyes | América | Defensa César Montes | Lokomotiv | Defensa Johan Vázquez | Genoa | Defensa Jesús Orozco | Cruz Azul | Defensa Jesús Gallardo | Toluca | Defensa Mateo Chávez | AZ Alkmaar | Defensa Edson Álvarez | Fenerbahçe | Medio Erik Lira | Cruz Azul | Medio Fidel Ambriz | Monterrey | Medio Gilberto Mora | Xolos | Medio Erick Sánchez | América | Medio Orbelín Pineda | AEK | Medio Obed Vargas | Seattle Sounders | Medio Marcel Ruiz | Toluca | Medio Alexis Gutiérrez | América | Delantero Roberto Alvarado | Chivas | Delantero Diego Laínez | Tigres | Delantero Raúl Jiménez | Fulham | Delantero Germán Berterame | Monterrey | Delantero Armando González | Chivas | Delantero Jorge Ruvalcaba | Pumas | Delantero Hirving Lozano | San Diego | Delantero

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF