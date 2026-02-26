A poco más de 100 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, Jalisco afina detalles para una de las celebraciones más esperadas rumbo a la justa internacional. Autoridades estatales, organizadores y representantes de la sede Guadalajara confirmaron que las actividades conmemorativas siguen en pie y avanzan conforme a lo planeado, incluyendo la llegada del Trophy Tour y la realización de la Copa de Leyendas.

El próximo 3 de marzo, la ciudad vivirá una jornada especial con la recepción del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio AKRON, además de eventos públicos en La Minerva y el esperado partido de figuras históricas del futbol.

Desde el Gobierno de Jalisco, la directiva de Chivas y la organización de espectáculos Ocesa, reiteraron que no ha habido cambios en la planeación y que Guadalajara se mantiene firme como sede lista para ofrecer una experiencia de primer nivel.

Mauro Garza, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco, destacó que las actividades económicas en la entidad regresan a la normalidad, lo que permite la realización de eventos.

�� ¡Atención! ��



Mensaje importante sobre los siguientes eventos en la casa de los mexicanos ��️����



�� ¡Nos vemos este fin de semana y el siguiente martes en la Copa de Leyendas! ✌️ pic.twitter.com/gdIeTAKwFI — Estadio AKRON (@EstadioAKRON) February 26, 2026

"Como ustedes saben, las actividades económicas en Jalisco están regresando a la normalidad. Esto incluye eventos como el Trophy Tour, con el que recibiremos la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Mundialista y la celebración de los 100 días antes del Mundial y la Copa de Leyendas. Ambas actividades previstas para el próximo 3 de marzo", señaló.

Por su parte, Olimpia Cabral, Directora Comercial de Chivas y Host City Manager GDL26, aseguró que el estadio está listo para recibir el trofeo y que por la noche se disputará la Copa de Leyendas. Subrayó que, como representante de FIFA en la sede Guadalajara, no ha habido ningún cambio de rumbo en la planeación de los eventos y que todos los partidos previstos se llevarán a cabo.

"Como directiva del Estadio AKRON, quiero decirles que estamos listos para el sábado recibir la Copa en el Trophy Tour y el 3 de marzo, por la noche, tendremos el partido de la Copa de Leyendas. Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido ningún cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad.

"El 3 de marzo, a 100 días del inicio de la justa mundialista, tendremos una actividad en la Minerva con las Mascotas del Mundial, y seguiremos trabajando de la mano de la autoridad para toda la planeación como ciudad sede. Reitero, no ha habido ningún cambio de dirección. Todos los partidos que tendremos previstos sucederán", agregó.

En tanto, Carlos de la Torre, Director de Ocesa Jalisco, afirmó que la Copa de Leyendas representará una experiencia significativa para la ciudad, resaltó el entusiasmo de los jugadores por participar y confió en que el evento contribuirá a consolidar a Jalisco como la mejor sede mundialista.

"La Copa de Leyendas será una gran experiencia para la ciudad. Los jugadores todos están ilusionados para estar con las y los zapatillos. Hemos visto una pronta recuperación de las actividades y estamos seguros de que este evento será un aliciente para todas y todos nosotros. Agradecemos a FIFA, a Chivas y a Ocesa su confianza para que juntos contribuyamos a dar la vuelta a la página y asegurarnos de que Jalisco será la mejor sede del Mundial", concluyó.

