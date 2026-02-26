Jueves, 26 de Febrero 2026

Deportes | Liga MX

¿Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Juárez vs Atlas?

Los rojinegros buscan mantenerse entre los mejores del certamen, mientras los de Chihuahua intenta salir de la parte baja en esta octava fecha

Por: Oralia López

Para Atlas, el objetivo es no perder ritmo frente a los equipos que pelean los primeros lugares. Para Juárez, la lucha por salir del fondo. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El partido entre Juárez y Atlas se jugará este viernes dentro de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con la fase regular avanzando y la Tabla General comenzando a dividir aspiraciones, los rojinegros buscan consolidarse en la parte alta, mientras los fronterizos necesitan sumar para no quedarse atrás. En caso de que quieras ver el encuentro, te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlas ocupa la sexta posición con 13 puntos tras siete partidos que van en el campeonato; esto es producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El equipo tapatío ha mostrado regularidad ofensiva y se mantiene firme en zona de clasificación directa.

Juárez, en tanto, se encuentra en la posición 16 con 4 unidades en seis encuentros; el de la semana pasada se suspendió por los hechos de violencia registrados el domingo en Jalisco y que terminaron llevando a la directiva de Querétaro, su rival de entonces, a reprogramarlo aun sin fecha definida. El conjunto fronterizo ha tenido dificultades para conservar resultados y su diferencia de goles negativa refleja la necesidad de ajustar tanto en defensa como en generación ofensiva.

Para Atlas, el objetivo es no perder ritmo frente a los equipos que pelean los primeros lugares. Para Juárez, la lucha por salir del fondo.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Atlas de la J8 - Liga MX

Este viernes 27 de febrero, Juárez recibirá a Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez como parte de la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y en streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

  • Fecha y hora: Viernes 27 de febrero, 21:00 horas
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
  • Transmisión: FOX One, FOX, TV Azteca, Azteca 7, Azteca Deportes Network

*Horarios del centro de México
***Sujeto a cambios de transmisión

