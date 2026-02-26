El partido entre Juárez y Atlas se jugará este viernes dentro de la Jornada 8 (J8) del Clausura 2026 de la Liga MX. Con la fase regular avanzando y la Tabla General comenzando a dividir aspiraciones, los rojinegros buscan consolidarse en la parte alta, mientras los fronterizos necesitan sumar para no quedarse atrás. En caso de que quieras ver el encuentro, te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlas ocupa la sexta posición con 13 puntos tras siete partidos que van en el campeonato; esto es producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. El equipo tapatío ha mostrado regularidad ofensiva y se mantiene firme en zona de clasificación directa.

Juárez, en tanto, se encuentra en la posición 16 con 4 unidades en seis encuentros; el de la semana pasada se suspendió por los hechos de violencia registrados el domingo en Jalisco y que terminaron llevando a la directiva de Querétaro, su rival de entonces, a reprogramarlo aun sin fecha definida. El conjunto fronterizo ha tenido dificultades para conservar resultados y su diferencia de goles negativa refleja la necesidad de ajustar tanto en defensa como en generación ofensiva.

Para Atlas, el objetivo es no perder ritmo frente a los equipos que pelean los primeros lugares. Para Juárez, la lucha por salir del fondo.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Atlas de la J8 - Liga MX

Este viernes 27 de febrero, Juárez recibirá a Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez como parte de la J8 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas , tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y en streaming. También podrás seguir las acciones en redes sociales y consultar el minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 27 de febrero, 21:00 horas

Viernes 27 de febrero, 21:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, FOX, TV Azteca, Azteca 7, Azteca Deportes Network

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF