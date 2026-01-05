Chivas, presente en un recuerdo especial de Lamine Yamal

Lamine Yamal recordó una experiencia significativa de su infancia ocurrida en 2019, poco antes de la pandemia por COVID-19, cuando en Nueva York, Estados Unidos, se disputó el torneo LaLiga Promises Internacional, certamen que contó con la participación de clubes como Chivas, Barcelona, Real Madrid y otros equipos de prestigio.

El joven futbolista evocó aquel evento en el que coincidió con instituciones de talla internacional, entre ellas Liverpool, New York City y conjuntos mexicanos, destacando al Guadalajara como uno de los equipos que permanecen en su memoria, al formar parte de un viaje que marcó su desarrollo personal y futbolístico.

“Había muchos equipos; recuerdo que estaban el Liverpool, el New York City y también algunos equipos mexicanos, como Chivas. Fue la primera vez que viví algo así. Se sentía como cuando vas de excursión con tu escuela y te encuentras con otros colegios. Todo era muy especial y tenía mucha ilusión, sobre todo por mi padre”, compartió Yamal en entrevista con LaLiga.

Para el ahora atacante del Barcelona, se trató de su primer acercamiento a una experiencia internacional de ese tipo, la cual describió como un ambiente de convivencia y aprendizaje, rodeado de futbolistas y equipos de distintos países. El viaje tuvo un significado especial por el vínculo con su padre.

Yamal explicó que su padre solía viajar con frecuencia a Nueva York cuando él era niño, atraído por la cultura urbana y la música rap, y que siempre le anticipaba el impacto que la ciudad tendría en él.

“Aunque era muy pequeño y estaba enfocado en mi equipo, recuerdo perfectamente los edificios tan altos y lo que significó estar ahí. Para un niño que venía de un lugar pequeño como Rocafonda, fue algo impresionante”, concluyó.

El recuerdo de aquel viaje permanece vivo en la memoria de Lamine Yamal, no solo por la magnitud de la ciudad, sino también por haber compartido escenario con clubes históricos como Chivas, en una experiencia que formó parte de sus primeros pasos dentro del futbol internacional.

