United Cup: Gauff y Harrison llevan a EU a Cuartos de Final

Coco Gauff y Christian Harrison se impusieron a Ivonne Cavallé e Íñigo Cervantes y dieron la clasificación para los cuartos de final de la United Cup a Estados Unidos, mientras España se despide de la competición.

El conjunto español se había quedado sin opciones de superar la fase de grupos del torneo al perder el encuentro individual masculino entre Jaume Munar y Talor Fritz, por lo que el dobles mixto no tenía trascendencia para sus intereses.

Argentina, la otra componente del Grupo A, había superado a España en la primera jornada pero que cayó con el norteamericano en la segunda y su continuidad dependerá del enfrentamiento entre Francia e Italia.

Estados Unidos, que se jugaba la supervivencia en la United Cup, ganó por 7-6 y 6-0.

Gauff, la cuarta jugadora del mundo, maquilló su mala jornada. Perdió inesperadamente su partido individual ante Jessica Bouzas, aunque luego lo enmendó Taylor Fritz al imponerse a Jaume Munar, que dispuso de un punto de partido.

Estados Unidos, vigente campeón, ganó la serie por 2-1 y accede a los cuartos de final.