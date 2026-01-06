Martes, 06 de Enero 2026

Futbol hoy 6 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Sigue la actividad del futbol este martes 6 de enero de 2026. La jornada presenta duelos atractivos, ideales para disfrutar desde casa o desde cualquier dispositivo.

A continuación, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que sigas a tu equipo favorito sin contratiempos. Los partidos se transmitirán tanto por televisión abierta y de paga como por plataformas de streaming, ofreciendo distintas opciones para que elijas la que mejor se ajuste a ti.

Partidos hoy martes 6 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Atlas vs Pachuca | 19:00 | FOX One, Tubi |
  • Mazatlán vs Juárez | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy martes 6 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Pisa Sporting Club vs Como 1907 | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • US Lecce vs AS Roma | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Sassuolo vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

