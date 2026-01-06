NFL: El lunes negro se cobra tres víctimas

El lunes posterior a la conclusión de la temporada regular dejó claro que en la NFL la paciencia es mínima.

En un solo día, Raiders de Las Vegas, Cardinals de Arizona y Browns de Cleveland decidieron cortar por lo sano y despedir a sus entrenadores en jefe tras temporadas decepcionantes, todas con saldo negativo y señales claras de estancamiento deportivo.

En Las Vegas, el experimento con Pete Carroll duró apenas un año. El veterano entrenador, de 74 años, se fue tras un récord de 3-14, una racha de 10 derrotas consecutivas y una ofensiva que nunca encontró identidad.

Ni la llegada de Geno Smith, su viejo conocido en Seattle, evitó el desplome. Ahora la franquicia buscará entrenador por tercer año seguido, con Mark Davis, Tom Brady y el gerente John Spytek tomando decisiones clave.

Arizona tampoco esperó más. Jonathan Gannon fue despedido luego de cerrar con marca de 3-14 y enlazar nueve derrotas consecutivas. Las lesiones, errores puntuales y episodios incómodos dentro del campo aceleraron la decisión. Aunque venían de un 8-9 el año pasado, los Cardinals entran otra vez en modo reconstrucción, respaldados por la tercera selección global del Draft.

En Cleveland, la salida tuvo un peso simbólico mayor. Kevin Stefanski, dos veces Entrenador del Año, pagó el precio de la inconsistencia y de una franquicia marcada por la inestabilidad en la posición de quarterback. Se marcha tras seis temporadas, con récord de 46-58 y dos apariciones en Playoffs.

Tres despidos en un lunes agitado, con contextos distintos pero una misma conclusión: en la NFL, los proyectos se sostienen solo mientras las victorias acompañan.

El mensaje para la Liga es directo: sin resultados inmediatos, ni trayectoria, prestigio o promesas de futuro garantizan continuidad en los banquillos, donde cada derrota pesa más que los planes a largo plazo y define decisiones cada enero con rapidez.

Con información de AP