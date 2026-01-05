Chivas, entre pruebas y definiciones rumbo al Clausura 2026

Chivas cerró su participación en la Copa Pacífica Centenario con sensaciones encontradas, pero con conclusiones valiosas de cara al Clausura 2026. El torneo amistoso, que también contó con la presencia de Leones Negros, Rayados y Atlas, le permitió al técnico rojiblanco Gabriel Milito cumplir uno de sus principales objetivos que era observar a fondo a su plantel y ampliar el panorama interno del club.

A lo largo del cuadrangular, Milito le dio minutos a cerca de 27 futbolistas pertenecientes a la institución tapatía, combinando juventud y experiencia. Desde jugadores de fuerzas básicas que aún no debutan en Primera División, hasta los refuerzos recién incorporados, todos tuvieron la oportunidad de mostrarse en un contexto de competencia, algo clave para la evaluación del cuerpo técnico.

En el Clásico Tapatío ante los rojinegros, Chivas fue un equipo insistente y ofensivo. Generó varias oportunidades claras de gol, dominó lapsos importantes del encuentro y mostró intención constante de ir al frente. Sin embargo, volvió a evidenciar una de las asignaturas pendientes bajo el mando de Milito: la dificultad para concretar frente a rivales que se repliegan, cierran espacios y apuestan por un planteamiento defensivo.

El contraste llegó en el duelo frente a Leones Negros, donde el Rebaño sí logró reflejar su propuesta en el marcador. Chivas tuvo la oportunidad de imponerse 3-1, gracias a una mayor contundencia ofensiva y a que los Melenudos optaron por un juego más propositivo, lo que abrió espacios y facilitó el desarrollo del ataque rojiblanco.

Así, la Copa Pacífica Centenario dejó aprendizajes claros para Chivas con un plantel amplio que cuenta con opciones interesantes, una idea ofensiva definida, pero también la necesidad de encontrar soluciones cuando el rival decide esperar. Con el Clausura 2026 en el horizonte, Milito suma argumentos y tareas por resolver en la construcción de su proyecto rojiblanco.

Las claves rojiblancas

Refuerzos que cubren necesidades específicas

La directiva apostó por dos incorporaciones que atienden zonas sensibles del equipo. Brian Gutiérrez llega para fortalecer el mediocampo y aportar creación de juego, una faceta que Chivas necesita para darle mayor fluidez y claridad a su propuesta ofensiva. Su capacidad para asociarse y filtrar pases puede ser determinante ante rivales que suelen cerrarse en su propio campo.

En ataque, la llegada de Ángel Sepúlveda representa una solución inmediata. El delantero arriba tras un exitoso paso por Cruz Azul y ofrece experiencia, presencia en el área y gol, justo en una zona donde al Rebaño, por momentos, le ha costado contar con hombres disponibles y contundentes frente a la portería.

La decisión en el ataque

Uno de los grandes focos estará en la gestión ofensiva. Será interesante ver si Milito apuesta por dos puntas, conformando una mancuerna entre Sepúlveda y Armando “Hormiga” González, reciente campeón de goleo, o si el nuevo refuerzo inicia como recambio, aportando soluciones desde el banquillo. La elección marcará el tono del equipo con mayor peso en el área o movilidad con variantes desde la segunda línea.

Fuerzas básicas, otra vez protagonistas

Otra de las claves del torneo será el papel de los jugadores surgidos de fuerzas básicas, sobre todo tras las bajas de futbolistas que estaban consolidados como Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes no entraron en los planes del estratega argentino. Este escenario abre oportunidades reales para una nueva generación que busca consolidarse en Primera División.

Entre los nombres a seguir están Samir Inda, quien ya tuvo la oportunidad de debutar el torneo anterior; Francisco Méndez, defensa central zurdo que ha destacado en categorías menores; además de Gael García, Jorge Guzmán, Ángel Chávez, Sergio Aguayo y Leonardo Jiménez, jóvenes que intentarán aprovechar cada minuto para ganarse un lugar.

Identidad y equilibrio

Para que Chivas realice un buen papel en el Clausura 2026, será fundamental encontrar equilibrio entre experiencia y juventud, mejorar la contundencia ofensiva y sostener una identidad clara desde el primer partido. El estreno ante Pachuca no solo pondrá en marcha el torneo, sino que puede ofrecer las primeras respuestas sobre el rumbo que tomará el proyecto de Gabriel Milito.

SV