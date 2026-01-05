Chivas tendrá baja importante para el debut ante Pachuca

El pasado domingo 4 de enero, Chivas concluyó sus duelos de preparación de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer 3-1 a Leones Negros. Ahora, Gabriel Milito, director técnico del Rebaño Sagrado, deberá enfocarse en el debut de la competencia semestral del próximo fin de semana contra Pachuca, del cual Fernando González estaría ausente .

Chivas recibirá a los Tuzos el sábado 10 de enero en el Estadio AKRON en punto de las 17:00 horas. Los rojiblancos se encuentran trabajando en Verde Valle para tener una mejor actuación en el Clausura 2026 y, de ser posible, avanzar más allá de los primeros dos partidos de la Liguilla.

La preparación de Chivas

Las lesiones en el club Guadalajara han dado tregua a Gabriel Milito para llegar con una mejor escuadra a la nueva edición del torneo de la Liga MX . Los duelos de preparación contra Atlas y Leones Negros son clara prueba de este nuevo panorama.

Durante los duelos de preparación, Armando González, delantero de Chivas, y José Castillo Pérez, defensa, se presentaron en la cancha tras una breve temporada en la que tuvieron que descansar para aliviar sus lesiones. Luego de sus actuaciones en los partidos de preparación, se ha confirmado que están recuperados de sus molestias y están listos para el Clausura 2026.

La gran ausencia: "Oso" González

Por desgracia, todo apunta a que Fernando González no será parte de la Jornada 1 del torneo de la Liga MX debido a que no ha logrado recuperarse de la lesión que lo aqueja . El mediocampista continúa realizando trabajos diferenciados con respecto al resto del plantel.

Chivas está conformado por un cuerpo técnico que prioriza la recuperación muscular de sus integrantes, por lo que si aún no fue tomado en cuenta, será difícil que Gabriel Milito y otros directivos cambien de opinión para el próximo fin de semana, especialmente si habrá jornada doble de inmediato (del 13 al 18 de enero).

