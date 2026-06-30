Chivas pone fin a una década con PUMA

Después de diez años de colaboración, Chivas anunció este martes oficialmente el final de su relación con PUMA , marca que vistió al Rebaño desde 2016 y que acompañó al club en una de las etapas más importantes de su historia reciente.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la institución rojiblanca reconoció el trabajo realizado por la firma deportiva durante una década en la que se vivieron momentos inolvidables tanto para el primer equipo como para las distintas categorías del club.

“Durante este periodo, PUMA acompañó al Rebaño Sagrado en su misión de inspirar a México, objetivo que materializamos juntos a través de distintos jerseys que, más que vestir a nuestros equipos y aficionados, se convirtieron en un símbolo de pertenencia para millones de ChivaHermanos por todo el mundo”, se señala en el comunicado.

Los títulos que marcaron la alianza

En todo este tiempo, Guadalajara conquistó el campeonato del Clausura 2017, uno de los títulos más recordados por la afición, además de levantar la Copa MX en ese mismo semestre para completar un histórico doblete. Meses más tarde, el conjunto rojiblanco se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2018, logro que le permitió representar a la región en el Mundial de Clubes.

Los éxitos también llegaron en la rama femenil. Las rojiblancas se consolidaron como uno de los proyectos más exitosos del futbol mexicano al conquistar campeonatos de la Liga MX Femenil. Mientras que, en las categorías inferiores, el Tapatío encabezó una etapa muy importante con la obtención de cuatro títulos en la Liga de Expansión.

Agradecimiento y nueva era en puerta

Con el cierre de este ciclo, Chivas agradeció a PUMA por los años de trabajo conjunto y por formar parte de una etapa llena de logros deportivos e institucionales.

“Agradecemos profundamente a PUMA por la confianza depositada en el club durante esta década. Juntos fuimos testigos y protagonistas de momentos inolvidables que hoy forman parte de la memoria colectiva de la República Rojiblanca”, se añade en el texto.

Ahora, el Guadalajara se prepara para comenzar una nueva era. Todo apunta a que Nike será la nueva marca encargada de vestir al equipo más mexicano del país, un acuerdo que se espera sea anunciado de manera oficial en las próximas horas.

NG