Mundial 2026 | Selección de futbol de México: Los cuatro mundialistas mexicanos hijos de exfutbolistas

El futbol mexicano está siendo testigo de un relevo generacional sumamente peculiar e ilusionante. Más allá de la táctica y la preparación física, la actual convocatoria mundialista de la Selección Mexicana destaca por un factor emocional e histórico: la presencia de cuatro jóvenes que, además de cargar con la responsabilidad de representar al país, portan en la espalda apellidos que ya tienen un peso específico en la memoria de la afición.

Estos herederos de las canchas han demostrado que sus llamados no son producto de la casualidad, sino del trabajo duro para forjar su propia identidad.

De tal padre, tal hijo

Dentro de la plantilla definitiva de Aguirre, destacan cuatro elementos que hoy respiran el ambiente mundialista que sus padres, a pesar de sus exitosas carreras profesionales, nunca pudieron experimentar en la lista final de una Copa del Mundo.

Mateo Chávez

El lateral izquierdo vivió una noche de ensueño al debutar en un Mundial y marcar el primer gol ante los checos.

Su padre, el mítico Paulo César ‘Tilón’ Chávez, participó en los procesos eliminatorios de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero se quedó en la antesala de ambas justas.

Santiago Giménez

Tras el amargo trago de quedar fuera en el último recorte de Qatar 2022 por decisión de Gerardo Martino, hoy es su realidad.

Su progenitor, Christian ‘Chaco’ Giménez, estuvo en el radar de Argentina (2010) y fue llamado por México (2014), pero nunca pisó la cancha en el máximo torneo.

Gilberto Mora

Con su temprano debut a los 15 años y su llamado a la selección mayor a inicios de 2025 , el joven mediocampista cumplió el anhelo de su familia.

Su padre, recordado por salvar del descenso a Jaguares en 2003, militó en Primera División hasta 2011 sin recibir la oportunidad tricolor.

Armando González

La famosa "Hormiga", consagrado campeón de goleo en el Apertura 2025 , se ganó a pulso su lugar en 2026.

Su papá, Luis Armando ‘Mandín’ González, defendió los colores de varios clubes desde 1989 hasta 2003, pero se retiró sin poder vestir la casaca de la Selección Nacional.

Ahora, con la motivación a tope y los fantasmas del pasado superados, México aguarda a competir contra Inglaterra para el pase a cuartos de final.

¿Cuándo es el próximo encuentro de la Selección Mexicana?

Con los octavos de final en puerta, la Selección Mexicana se prepara para jugar el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas.

NG