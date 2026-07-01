El Comisionado Interino y Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Jalisco en la organización de la Copa del Mundo 2026 y felicitó al gobernador Pablo Lemus por los resultados obtenidos.

Durante su mensaje, Arriola destacó el papel de Guadalajara como anfitriona del torneo y aseguró que la ciudad proyectó una imagen positiva de México ante el mundo.

“El mundial del 2026 aquí en Guadalajara fue la mejor carta de presentación al mundo de nuestro país. Gracias, querido gobernador”, reconoció.

Aportación rojinegra a la Selección Nacional

Asimismo, resaltó la aportación del Atlas al futbol nacional y pidió un reconocimiento para sus jugadores que fueron formados en las filas del club y aquellos equipos hicieron historia para los colores rojinegros.

“Yo quiero hoy subrayar, por ejemplo, que el club Atlas está aportándole a la selección nacional , pues, grande como Rafa Márquez o un grande como Julián Quiñones. Y les pido yo un aplauso a nuestros grandes jugadores”.

Resultados que desmienten las críticas

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que los resultados del Mundial desmintieron las críticas que anticipaban un impacto económico limitado para la entidad. Además, aseguró que Jalisco fue la mejor sede del torneo entre los tres países anfitriones y atribuyó ese logro a la participación de la ciudadanía.

“Nos criticaron y nos dijeron que el mundial no iba a tener la derrama económica, que no iban a llegar visitantes, que a los restaurantes no les iba a ir bien. Lo que hemos demostrado es que Jalisco ha sido la mejor sede del mundial entre los 3 países. No me cabe ni la menor duda. ¿Y saben a quién se lo debemos? A las y los jaliscienses que lo hicieron extraordinariamente bien, y yo quiero que les demos un aplauso a nuestra gente por haber dado la mejor sede mundialista”, concluyó.

NG