La Selección Mexicana comenzó este miércoles la preparación para los octavos de final de la Copa del Mundo con una práctica regenerativa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), un día después de vencer 2-0 a Ecuador y conseguir su primera victoria en una ronda de eliminación directa de un Mundial desde 1986.

Como parte de la planificación del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, el plantel trabajó por la mañana y posteriormente recibió la tarde libre , una medida que el entrenador ha mantenido después de cada triunfo durante el torneo para permitir que los futbolistas convivan por algunas horas con sus familiares y amigos antes de volver a la concentración.

Los jugadores que fueron titulares frente a Ecuador realizaron ejercicios de recuperación física, enfocados en disminuir la carga muscular tras el desgaste del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México. Mientras tanto, los elementos que ingresaron de cambio y aquellos que no tuvieron minutos participaron en una sesión de futbol con mayor intensidad para mantener el ritmo competitivo.

Al concluir el entrenamiento, varios integrantes del plantel abandonaron las instalaciones del CAR para reunirse con sus seres cercanos. La instrucción fue regresar durante la tarde-noche para retomar la concentración y comenzar de lleno la preparación del compromiso frente a Inglaterra , correspondiente a los octavos de final del certamen.

El ambiente dentro del equipo atraviesa uno de sus mejores momentos. México suma cuatro victorias consecutivas en la Copa del Mundo, todas sin recibir anotación, luego de superar a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador. Además, el triunfo sobre los sudamericanos permitió romper una racha de 40 años sin avanzar en una ronda de eliminación directa mundialista.

En el aspecto deportivo, Javier Aguirre recibió una noticia positiva. El cuerpo médico no reportó jugadores lesionados tras el encuentro ante Ecuador y tampoco existen futbolistas suspendidos por acumulación de tarjetas o expulsión, por lo que el entrenador tendrá disponible a la totalidad de su plantel para definir la alineación que enfrentará a Inglaterra.

La selección nacional retomará los entrenamientos este jueves con una carga de trabajo más intensa y con la mira puesta en el conjunto inglés, rival que representa el siguiente obstáculo en el camino mundialista. El cuerpo técnico aprovechará los próximos días para afinar detalles tácticos , mientras el plantel buscará mantener el nivel mostrado durante las primeras cuatro presentaciones del torneo y continuar con una racha que ha devuelto la confianza alrededor del Tricolor.

SV