Chivas podría perder a sus figuras en la Liguilla por el Mundial 2026

En medio de una temporada que ilusiona a su afición, las Chivas enfrentan un dilema tan silencioso como determinante: el éxito deportivo puede convertirse en su mayor obstáculo rumbo a la fase final. Con varios futbolistas considerados piezas clave en el proceso de Javier Aguirre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Guadalajara podría pagar el precio de su buen momento quedándose sin figuras justo cuando más las necesita.

A ello se suma la posibilidad de abandonar el Estadio Akron en plena Liguilla por los preparativos mundialistas, un escenario que obligaría al equipo rojiblanco a reinventarse dentro y fuera de la cancha en el tramo más decisivo del torneo.

Pérdida de figuras clave

El gran momento de las Chivas también tiene un costo. Recientemente, Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas del Guadalajara para el más reciente microciclo de la Selección Mexicana: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González .

Aunque la presencia rojiblanca en el Tricolor es numerosa, el propio “Vasco” ha señalado en compromisos recientes que tiene definido cerca del 80 por ciento del plantel que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que los lugares disponibles son cada vez más limitados.

Hoy por hoy, Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los únicos con un sitio prácticamente asegurado en la Copa del Mundo. Ambos se perfilan como bajas sensibles para una eventual Liguilla. El ‘Tala’ se ha consolidado como el arquero titular en cuatro de los últimos cinco partidos de México, mientras que el ‘Piojo’ es el quinto futbolista con más minutos en la era Aguirre, acumulando 1,233.

Detrás de ellos hay nombres que están muy cerca de subirse al listado definitivo. Luis Romo fue pieza clave en el arranque del nuevo proceso y su versatilidad lo mantiene como una opción constante. A su lado aparece Armando González, campeón de goleo el semestre pasado y actual referente ofensivo mexicano.

En contraste, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda, pese a su buen momento en Guadalajara, tendrían mayores probabilidades de permanecer con el club en la fase final, considerando que el cuerpo técnico nacional cuenta con al menos dos alternativas por posición.

También han surgido versiones sobre una posible convocatoria de Diego Campillo y José Castillo; sin embargo, sus posibilidades lucen más lejanas respecto a las del resto de sus compañeros.

Si el panorama actual se mantiene, Rangel, Alvarado, Romo y Armando González serían los elementos que no estarían disponibles para Chivas en la etapa decisiva del torneo, un golpe directo a la aspiración de pelear por el título.

Cambio de sede: otro desafío inesperado

La posible ausencia de figuras no sería el único obstáculo. El Guadalajara también enfrentaría la incertidumbre de no jugar en su casa durante la fase final .

Con miras al Mundial 2026, la FIFA tomaría posesión del Estadio Akron a partir de mayo para realizar adecuaciones y coordinar la logística del torneo. Ante este escenario, la directiva rojiblanca solicitó al organismo internacional extender su estadía hasta el partido de los cuartos de final de la Liga MX, para posteriormente trasladarse al Estadio Jalisco.

La petición de Chivas no es aislada. Clubes como el América, con el Estadio Azteca, y Rayados, con el Estadio Monterrey, han realizado solicitudes similares para tener actividad al menos en una fase de la Liguilla.

Si la FIFA accede, Chivas únicamente disputaría las semifinales y una eventual final fuera del Akron . En caso contrario, el equipo rojiblanco tendría que afrontar toda la Liguilla, desde cuartos de final, en el Estadio Jalisco.

SV