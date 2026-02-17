La Selección Nacional de México ha trazado oficialmente la última línea de su preparación antes de encarar el compromiso más importante de su historia reciente: la Copa del Mundo 2026. En un anuncio realizado este 17 de febrero en la Ciudad de México, la cúpula de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Ivar Sisniega y Duilio Davino, presentó los tres encuentros amistosos que servirán como el examen final para el proceso dirigido por Javier Aguirre .

El plan estratégico del cuerpo técnico y la directiva se ha centrado en la diversidad competitiva. Según explicó Sisniega, el objetivo ha sido exponer al futbolista mexicano a distintos estilos de juego alrededor del mundo. Con una estadística que ya suma 28 duelos contra rivales de CONCACAF y una presencia significativa de equipos de CONMEBOL y UEFA, el cierre contra representantes de África, Oceanía y Europa busca completar un mapa táctico integral. Esta variedad es fundamental para que el "Tri" no llegue a la cita mundialista con una visión limitada, sino con la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier sistema táctico.

Por otro lado, la logística ya está perfectamente coordinada . Duilio Davino confirmó que el grupo iniciará su concentración definitiva el próximo 6 de mayo. Esta fecha no es aleatoria, ya que respeta estrictamente el periodo de vacaciones mandatorio por el reglamento de la FIFA, permitiendo que los jugadores lleguen con la recuperación física adecuada tras sus respectivas temporadas de liga, pero con el tiempo suficiente para que el "Vasco" Aguirre consolide su idea futbolística.

Aunque las sedes exactas dentro de México para el primer y tercer partido se anunciarán en los próximos días, la expectación es alta, especialmente por el regreso al histórico Rose Bowl en Pasadena, un escenario que garantiza un lleno absoluto y un ambiente electrizante. Con estos tres sinodales, México entra en la fase crítica de su preparación, ajustando los últimos detalles antes de que el balón ruede en el torneo más grande del planeta.

Calendario de partidos de preparación

Viernes 22 de mayo: México vs Ghana | Sede por definir (México).

Sábado 30 de mayo: México vs Australia | Rose Bowl, Pasadena, California.

Jueves 4 de junio: México vs Serbia | Sede por definir (México).

SV