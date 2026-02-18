El partido de ida de playoffs de Champions League entre Benfica y Real Madrid dejó otro controversial episodio, en el que Vinicius Jr. acusó a Gianluca Prestianni de comentarios racistas que por poco ocasionan la abstinencia de volver a campo por parte del 7 de los madrileños, y que serán investigados por la UEFA para tener más información y aplicar -o no- una sanción al jugador.

Este hecho se une a una lista de casos de racismo en el balompié, no solo que involucran al astro brasileño del Real Madrid, sino en el futbol español, europeo y mundial . Algunos no generaron mayor polémica, pero hubo situaciones que dieron la vuelta al mundo, generando críticas, molestia y que pusieron el tema en el centro del debate para crear conciencia y encontrar soluciones.

No es la primera vez contra Vinicius

Los gritos y comentarios racistas contra el sudamericano no son algo nuevo. Casi desde que llegó a España, ha sido el objetivo de actos de este tipo . En 2022, cinco seguidores del Valladolid insultaron a Vinicius y fueron condenados por delito de odio con una multa de mil 620 euros y un año de prisión que podían evitar con la condición de no cometer un delito y no entrar a estadios para competiciones oficiales por tres años.

En mayo del 2023, durante un partido entre el Valencia y los merengues en Mestalla, tres aficionados de los murciélagos se dirigieron a Vini de forma racista. Los tres fueron procesados y fue la primera condena por racismo en un partido de futbol en España. La sentencia cayó en 2024 y fue de ocho meses en prisión y el veto por dos años a cualquier partido de La Liga o de la Real Federación Española de Futbol.

El odio contra Vini traspasó los estadios

La Liga, en 2023, interpuso una denuncia contra aficionados del Atlético de Madrid que en la previa a un derbi Madrileño de Copa del Rey, colgaron de un puente cercano a Valdebebas, un muñeco con la playera del jugador y un letrero que decía "Madrid odia al Real". En 2025, los cuatro responsables del hecho fueron sentenciados de 15 a 22 meses de prisión, multas de los 720 a más de mil euros y órdenes de restricción al jugador, a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y a estadios, entre otros sitios .

Iñaki Williams, otra víctima

El jugador del Athletic de Bilbao fue víctima de actos racistas en 2020, cuando en un encuentro frente al Espanyol, un aficionado catalán se burló de Williams cuando salía de cambio, imitando a un mono. La Liga interpuso la denuncia en la Fiscalía Provincial de Barcelona y un juez, hasta 2025, determinó el castigo de un año de prisión, mil 80 euros de multa, prohibición para entrar a estadios por dos años y de trabajar en el ámbito deportivo por cuatro .

Dani Alves y el plátano

Hace 12 años, en un compromiso entre el Villarreal y Barcelona, un seguidor del submarino amarillo le lanzó un plátano al lateral brasileño de los blaugranas cuando iba a cobrar un tiro de esquina, a lo que él respondió comiendo la fruta. La policía arrestó al presunto responsable y fue vetado de por vida de los estadios, además de que enfrentó cargos penales por provocación racial .

En España es un mal arraigado

En los años 90, el portero nigeriano del Rayo Vallecano, Wilfred, fue víctima de racismo en el Santiago Bernabéu, pero en ese entonces estaba normalizado. Samuel Eto'o, exjugador del Mallorca y Barcelona, llegó a "amenazar" con dejar el campo si seguían los gritos racistas desde las gradas . Incluso Roberto Carlos, en un Clásico contra el Barcelona, recibió cánticos y gritos denigrantes.

La polémica de Luis Suárez con Patrice Evra

Uno de los casos recientes más sonados fue en 2011, en un partido entre Liverpool y Manchester United de Premier League. Luis Suárez le hizo comentarios racistas al entonces futbolista de los Red Devils, Patrice Evra, acto por el que la liga inglesa multó por 40 mil libras al artillero y le dio ocho partidos de suspensión. En el segundo duelo entre ambos equipos en la misma temporada, el francés no saludó a Suárez. Cuando se vieron de nuevo en la Final de Champions League entre Barcelona y Juventus, se dieron la mano.

Mario Balotelli, hasta en su selección

El delantero italiano de ascendencia ghanesa, Mario Balotelli, en medio de su etapa sensación en el Manchester City y en su paso por otros clubes como Milán, Marsella o Brescia, e incluso cuando usaba la "Azzurra", era insultado por los aficionados. Ahora, en su etapa dentro del futbol árabe, tampoco ha encontrado descanso del racismo de los presentes en los partidos.

La Liga MX no se queda atrás

Entre los casos más recientes dentro del futbol mexicano es el del francés, Allan Saint-Maximin, que terminaron por ser determinantes para su salida prematura de Coapa. Otros jugadores como Felipe Baloy, Darwin Quintero, Julián Quiñones o Christian "Chucho" Benítez, entre otros futbolistas, también han sido insultados por su color de piel a lo largo de los años en el futbol nacional.

