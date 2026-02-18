Atlas y su contraste: fragilidad fuera de casa y solidez como local

El presente del Atlas está marcado por un contraste evidente. Mientras el Estadio Jalisco se ha convertido en una auténtica fortaleza para los Rojinegros, su rendimiento como visitante continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes. La diferencia entre lo que el equipo muestra en casa y lo que ofrece fuera de Guadalajara ha sido determinante en sus aspiraciones recientes dentro de la Liga MX.

Los números en calidad de visitante reflejan la inconsistencia. En sus últimos 20 compromisos como visitante, Atlas registra cuatro victorias, cinco empates y 11 derrotas, un balance que evidencia las dificultades para competir con regularidad en territorio ajeno.

La victoria más reciente fuera de casa se remonta al 17 de enero, cuando los Rojinegros se impusieron 0-1 ante Necaxa con anotación de Alfonso González. Además del conjunto hidrocálido, Puebla, Querétaro y Tijuana han sido los rivales frente a los que Atlas ha logrado sus triunfos más recientes como visitante.

En lo que va de la campaña 2025-2026, el panorama no ha sido alentador. El equipo ha disputado 12 partidos fuera de casa, con saldo de dos victorias, dos empates y ocho derrotas. Esto se traduce en apenas ocho puntos de 36 posibles, para una efectividad del 22.2%, una cifra que limita seriamente sus aspiraciones en la clasificación general.

Si se amplía el análisis a la temporada 2024-2025, los números tampoco resultan contundentes. En 19 encuentros como visitante, Atlas consiguió cinco triunfos, seis empates y ocho derrotas, acumulando 21 puntos de 57 posibles, para una efectividad del 36.8%. Aunque ligeramente mejor que la campaña actual, el rendimiento siguió estando por debajo de lo ideal para un equipo que busca protagonismo.

El Estadio Jalisco que vuelve a pesar tras la llegada de Diego Cocca

En contraste, el escenario cambia cuando Atlas juega en casa. En el presente torneo se mantiene invicto como local tras sumar dos victorias y un empate, cosechando siete puntos de nueve posibles, registrando una efectividad del 77.8 por ciento.

La racha positiva se extiende desde el semestre anterior, ya que el equipo acumula ocho partidos consecutivos sin perder en el Estadio Jalisco, con saldo de cinco victorias y tres empates, registrando una efectividad del 75 por ciento.

Actualmente, el conjunto Rojinegro suma cinco meses sin conocer la derrota ante su afición. La última caída como local ocurrió el 24 de agosto de 2025, cuando en la jornada 6 del Apertura 2025 fue superado 2-4 por el Club América.

Parte de esta transformación en casa comenzó a gestarse con la llegada del estratega argentino Diego Cocca, quien logró devolverle solidez y confianza al equipo en su propio estadio. Antes de esa etapa, los Rojinegros atravesaban un periodo complicado, llegando a encadenar ocho encuentros sin ganar.

Rendimiento como visitante (últimos 20 partidos):

4 victorias

5 empates

11 derrotas

Total: 20 partidos

Última victoria como visitante:

Fecha: 17 de enero

Marcador: 0-1 vs Club Necaxa

Autor del gol: Alfonso González

Equipos ante los que consiguió sus triunfos recientes como visitantes:

Club Necaxa

Puebla

Querétaro

Tijuana

Temporada 2025-2026 (como visitante):

12 partidos disputados

2 victorias

2 empates

8 derrotas

8 puntos obtenidos

36 puntos posibles

Efectividad: 22.2 %

Temporada 2024-2025 (como visitante):

19 partidos disputados

5 victorias

6 empates

8 derrotas

21 puntos obtenidos

57 puntos posibles

Efectividad: 36.8 %

Rendimiento como local (actual torneo):

2 victorias

1 empate

7 puntos de 9 posibles

Efectividad: 77.8 %

Racha positiva en casa:

8 partidos consecutivos sin perder

5 victorias

3 empates

18 puntos de 24 posibles

Efectividad: 75 %

5 meses sin perder como local

Última derrota en casa:

Fecha: 24 de agosto de 2025

Jornada 6 del Apertura 2025

Marcador: 2-4 vs Club América

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Perro se cuela en la pista durante prueba de esquí de Milano-Cortina (VIDEO)

OF