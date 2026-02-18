Nuevo polideportivo en Puerto Vallarta impulsará a atletas jaliscienses

El compromiso de Jalisco con el deporte es mayúsculo, y no es para menos si se considera por qué la entidad ha logrado por 24 años consecutivos el título de campeón en las Olimpiadas Nacionales. Por ello, el siguiente objetivo será dar a los atletas jaliscienses un lugar en donde puedan entrenar a nivel del mar.

El Gobierno del Estado ya se prepara para iniciar con la construcción del Polideportivo de Puerto Vallarta, el cual tendrá una inversión de 180 millones de pesos. Pablo Lemus indicó que todo es con la firme intención de facilitar a los deportistas una mejor preparación.

"Este año vamos a iniciar el polideportivo de Puerto Vallarta, el cual es muy importante porque hoy no tenemos un centro de entrenamiento de alto rendimiento a nivel del mar y varios de nuestros deportistas lo necesitan porque van a competir a distintas ciudades del mundo a nivel del mar y nuestro deber es facilitarles estas condiciones. Guadalajara está a mil 500 metros sobre el nivel del mar, por lo que sí llega a influir".

"Con el polideportivo de Vallarta vamos a ir por etapas. Si no mal recuerdo, en total realizaremos una inversión de alrededor de 180 millones de pesos. Ya no va a ser en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, sino que va a estar en una parte un poquito más elevada, donde el municipio de Puerto Vallarta nos entregó un predio", señaló el mandatario.

Si bien este año arrancará la construcción del Polideportivo de Puerto Vallarta, se espera que quede terminado en tres años, aproximadamente. Y destacó que podrá reunir una importante cantidad de disciplinas.

"Vamos a tener desde pista de tartán, canchas de futbol, alberca, gimnasios, canchas de tenis. Será una gran cantidad de deportes allá y vamos a hacerlo en tres años. Es una inversión multianual que tiene que estar terminada, yo espero, a finales de 2028 o principios del 2029", concluyó Lemus.

