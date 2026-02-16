El Clásico Tapatío femenil se volvió a teñir rojo y blanco. Este lunes, las Chivas femenil lograron reivindicarse de manera inmediata y consiguieron una importante remontada ante Atlas en la cancha del estadio AKRON. Las rojiblancas hilaron trece partidos sin perder contra las rojinegras, luego de vencerlas 4-2 .

Las dirigidas por Antonio Contreras tuvieron que iniciar remando contracorriente tras la pérdida de balón por parte de la defensa Samantha López que le permitió a Brenda Cerén abrir el marcador al minuto 1 del encuentro.

Chivas intentó sacudirse la presión y comenzó a construir jugadas en el ataque, pero sus arribos carecieron de claridad, por lo que no representaron una gran amenaza en la cabaña defendida por Camila Vázquez. Por el contrario, las rojinegras se hicieron fuertes con el momento anímico de su lado y, en más de una ocasión, pusieron a trabajar a Blanca Félix, quien tuvo, al menos, dos intervenciones oportunas.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, un tiro libre cobrado por Sanjuana Muñoz les permitió a las académicas duplicar la ventaja al minuto 29. La delantera realizó un cobro excepcional y, combinado con la inoperancia de una barrera que no saltó, el balón terminó metiéndose al fondo de las redes.

El descanso de medio tiempo fue crucial para el Rebaño, ya que regresó revolucionado y más agresivo para la parte complementaria. Rápidamente, a Chivas se le presentó la oportunidad de descontar a través de un penal , pero Vázquez se erigió como la heroína momentánea al detenerle el disparo a Carolina Jaramillo.

No obstante, Camila no logró mantenerse como la gran figura y, en la siguiente jugada, una mala salida en un tiro de esquina le otorgó el descuento a las rojiblancas con Gabriela Vázquez rematando con la cabeza.

Desde la banca, aparecieron Adriana Iturbide y Jasmine Cásarez para consumar la voltereta. Primero, “Boyi” desaprovechó una desatención defensiva para igualar el marcador, mientras que, Casarez marcó doblete a los minutos 80 y 90 para sellar el triunfo por decimotercer partido consecutivo en Clásico Tapatío.

El siguiente reto para Chivas será de gran valor, puesto que recibirán al América en el inmueble de Zapopan para disputar el Clásico Nacional el próximo domingo 22 de febrero a las 17:00 horas .

SV