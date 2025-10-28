Chivas perfila quién será su primer refuerzo para el 2026

El actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX no ha concluido, pero Chivas de Guadalajara ya tiene el enfoque en lo que está por venir el 2026, después de la Copa Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá . Todo parece indicar que el Rebaño Sagrado ya tendría su primer refuerzo para el Apertura 2026: Luis Rey Mejía .

En medios ha comenzado a circular la especulación de que Luis Rey, defensa central del Club Puebla , sería el primer refuerzo que Chivas ha incluido en sus refuerzos para el próximo torneo semestral en 2026.

El defensor de 23 años de edad se unió a la Franja después que el argentino y actual director técnico del club de Guadalajara, Gabriel Milito , decidiera no incluirlo en la escuadra del actual torneo de la Liga MX. El jugador se encuentra en préstamo con Puebla durante un año sin opción a compra, según lo establecido en el contrato, por lo que debería reportarse de vuelta con Chivas el próximo 30 de junio de 2026.

En el Apertura 2025, Luis Rey Mejía es uno de los jugadores del club de futbol poblano que más minutos ha jugado: cuenta con 543 que se dividen en ocho enfrentamientos, en los cuales se ha presentado como mediocentro defensivo y defensa central.

A pesar de lo bueno que se pueda hablar del defensor de la Franja, el club no se encuentra en su mejor momento, pues se ubica en la base de la tabla general del semestre actual. Ha sumado a penas nueve puntos y cuenta con una diferencia negativa de 19 tantos.

Te recomendamos: Pasajeros de un camión cumplieron 24 horas atrapados por bloqueo de maiceros

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF