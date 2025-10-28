Este martes 28 de octubre apareció entre las tendencias en redes sociales el nombre de Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, luego de que un medio nacional reportara que se giró una orden de aprehensión en su contra. Señalan que la razón es el delito de desobediencia de particulares agravado.

Según la información del diario deportivo Récord, la orden no es solo contra Jesús Martínez, ya que también está implicado Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, quien es el representante legal del equipo de los Tuzos del Pachuca.

Récord dice que la información señala que ambos hombres incumplieron en un par de ocasiones con la orden de presentarse a la audiencia en la que se iba a formular una imputación en su contra, pero que al no haber acudido ni tampoco haber presentado alguna justificación de por qué no lo hicieron, el juez ha declarado a Martínez y a Cabrera sustraídos de la acción de la justicia.

Explica que una vez cumplidas ambas órdenes de aprehensión, los señalados serán remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; también aclara que el delito de desobediencia de particulares está previsto dentro del código penal y se impone cuando un ciudadano desacata una resolución emitida por una autoridad judicial o administrativa.

La audiencia sería porque una resolución ordenaba a los equipos Pachuca y León evitar realizar transmisiones deportivas bajo litigio, es decir, bajo un conflicto de intereses que requiere de una resolución jurídica. Esto dataría de los problemas derivados de la ruptura de Grupo Pachuca con la filial mexicana de FOX (Grupo Lauman) para un nuevo acuerdo con FOX Corp (Tubi) y emitir los juegos de estos dos conjuntos de la Liga MX.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: Ohtani empata récord de 119 años en juego de Serie Mundial

OF