Este martes, Dodgers y Blue Jays se enfrentarán en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025, en la cual Los Ángeles tiene la misión de conquistar su segundo título consecutivo y tercero en cinco años, mientras que Toronto aspira a su primera corona en 32 años. En caso de que quiera seguir con las emociones tras el maratónico juego 3, te dejamos la información sobre dónde verlo y cuáles son los lanzadores para hoy.

Así llegan los equipos al juego 4 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

La Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas (MLB, en inglés) entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays nos dejó ayer en el Juego 3, un capítulo que pasará a la historia de las Grandes Ligas.

Después de 18 entradas y seis horas y 39 minutos de juego, los Dodgers se impusieron (5-6) a la novena canadiense con un solitario cuadrangular de Freddie Freeman.

Una noche para recordar vio registrarse 609 lanzamientos en 6 horas y 39 minutos. Cuarenta y cuatro jugadores aparecieron, incluidos 19 lanzadores.

Los Ángeles superaron 16-15 en hits a los Blue Jays en un juego en el que no se anotaron carreras desde la octava hasta la entrada 18. Los Ángeles se fue de 14-2 con corredores en posición de anotar y dejó a 18 corredores en base, y Toronto se fue de 12-2 en esa situación y 19 corredores varados.

Pero esta historia aún no termina y quedan varias emociones que contar. Esta noche en Dodger Stadium se disputará el Juego 4 de la Serie Mundial. Por ahora, el equipo de Dave Roberts lidera con dos triunfos, por uno de los de Toronto.

Hoy y mañana el Clásico de Otoño seguirá en Los Ángeles. De ser necesario, la Serie volverá a Toronto para un sexto juego.

Lanzadores para hoy en el juego 4 de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Con el marcador favorable para los Dodgers, la Serie Mundial seguirá este martes, de nueva cuenta, con el Dodger Stadium como fondo, donde los locales buscarán ampliar su ventaja para acercarse más al título.

Dos abridores derechos protagonizarán el duelo de este día.

Por parte de los Dodgers, el japonés Shohei Ohatni buscará colaborar con la ventaja en la serie tras una sólida postemporada en la que tiene efectividad de 2.25 y 19 ponches, y foja de 2-0.

En el lado de los Blue Jays aparecerá el estadounidense Shane Bieber, quien también tiene marca de 1-0 en los playoffs de 2025, con efectividad de 4.38 y 15 ponches.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Martes 28 de octubre, 18:00 horas

: Martes 28 de octubre, 18:00 horas Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles, California

Dodger Stadium, Los Ángeles, California Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One

*Con información de SUN

