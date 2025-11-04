Además de la expectativa que envuelve a Armando “Hormiga” González por estar en la contienda del título de goleo en el Apertura 2025, junto a Paulinho y Joao Pedro, el joven de 22 años también podría convertirse en el máximo anotador del Club Deportivo Guadalajara en la historia de los torneos cortos en caso de conseguir marcar un doblete.

Desde que se instauraron los torneos cortos en el Invierno 96, seis atacantes rojiblancos han tenido la dicha de anotar diez o más tantos en la fase regular. Tres de ellos han logrado salir como campeones de goleo, siendo estos Omar Bravo en el Clausura 2007, Javier “Chicharito” Hernández en el Bicentenario 2010 y Alan Pulido en el Apertura 2019.

Sin embargo, y de manera curiosa, sólo Bravo y Pulido marchan como los delanteros de Chivas que más goles han marcado en una sola campaña en fase regular con 12 dianas. No obstante, cuando Omar anotó dicha cantidad, quedó en tercer lugar, viéndose frustrado de conseguir el título de goleo.

En ese sentido, Armando González está a dos tantos de poder convertirse en el máximo anotador del Rebaño en un torneo corto. La “Hormiga” ostenta once goles y se encuentra empatado con el jugador del Toluca y el futbolista del Atlético de San Luis, por lo que la última fecha del Apertura 2025 será sumamente importante en las aspiraciones de cada uno.

En el presente certamen, González ha disputado 16 partidos, 12 de ellos como titular. Les ha anotado a los equipos de Atlético de San Luis, Tijuana, América, Necaxa, Pumas, Mazatlán, Atlas y Pachuca. Y en la última fecha, Chivas estará enfrentando a Rayados en el Estadio AKRON, recinto en el que ha conseguido la mayoría de sus goles al haber convertido 7.

Jugadores de Chivas con 10 o más goles en torneos cortos

Alan Pulido | 12 goles | Apertura 2019*

Omar Bravo | 12 goles | Clausura 2005

Omar Bravo | 11 goles | Clausura 2007*

Gabriel García | 11 goles| Invierno 96

Luis García | 11 goles | Invierno 98

Javier Hernández | 11 goles | Apertura 2009

Armando González | 11 goles | Apertura 2025

Omar Bravo | 10 goles | Clausura 2003

Javier Hernández | 10 goles | Bicentenario 2010*

*Consiguieron el título de goleo

SV