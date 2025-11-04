Chicharito, la mente maestra atrás de la Hormiga González

Armando “Hormiga” González atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el Club Guadalajara. El delantero se ha consolidado en el equipo, convirtiéndose en titular, referente ofensivo y actual líder de goleo del Torneo Apertura 2025, compartiendo la cima con João Pedro, del Atlético de San Luis, y Paulinho, del Toluca; los tres con 11 anotaciones.

El desempeño de González no solo lo ha colocado entre los jugadores más destacados del campeonato, sino que también lo llevó a igualar una marca histórica dentro de la institución rojiblanca. Tras su tanto frente a Pachuca, alcanzó el registro que Javier “Chicharito” Hernández impuso en el Apertura 2009: convertirse en el mexicano Sub-23 con más goles en un torneo corto, con 11. Con una jornada pendiente, el joven delantero tendrá la posibilidad de superar al ídolo tapatío cuando enfrente a Rayados en el Estadio Akron.

Más allá de los números, la conexión entre “Hormiga” y “Chicharito” ha tomado protagonismo tanto dentro como fuera del campo. Durante el duelo ante Pachuca, un video donde se observa a Hernández ofreciendo consejos al joven goleador se volvió viral, dejando ver la cercanía entre ambos futbolistas.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico Gabriel Milito destacó la influencia de Javier Hernández en el crecimiento del juvenil rojiblanco. “Qué mejor para ‘Hormiga’ que tener de referente a Javier. En esa posición seguro que le va a explicar muchas más cosas, y mejores, de las que le puedo ofrecer yo a ‘Hormiga’. Es un aporte muy importante; a veces hay jugadores que aportan mucho jugando, y en el caso de Javier, que no está jugando tanto, aporta mucho sin jugar. Eso tiene un valor internamente muy importante”, expresó el estratega argentino.

La relación entre ambos jugadores no es reciente. Desde el año pasado, cuando González sufrió una lesión, Chicharito se mostró cercano y lo apoyó durante su proceso de recuperación, reforzando ese vínculo de “maestro y aprendiz” que hoy se refleja en el campo.

Con la proyección que ha demostrado, “Hormiga” González representa una nueva esperanza para el conjunto tapatío. Si el club desea que su joven figura alcance el nivel internacional que alguna vez tuvo Chicharito, deberá seguir el mismo camino de desarrollo y acompañamiento que llevó a Hernández a triunfar en el fútbol mundial.

