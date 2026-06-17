Un gol que parecía cambiar el rumbo de un partido terminó provocando una controversia internacional. El festejo de un futbolista iraní durante el Mundial 2026 generó abucheos en el estadio, una ola de críticas en redes sociales y pedidos para que la FIFA analice una posible sanción.

El Mundial 2026 continúa ofreciendo emociones dentro del terreno de juego, pero también enfrenta polémicas que van más allá del futbol. Una de las más recientes ocurrió durante el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un controvertido festejo de gol abrió un intenso debate sobre los límites entre el deporte y la política.

La acción ocurrió tras el segundo gol iraní, anotado por Mohammad Mohebi, quien celebró imitando disparos al aire. El gesto fue recibido con abucheos por parte de los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron la celebración como una provocación en medio del actual contexto de tensión internacional.

No se entendió el festejo de Mohebi en el gol de Iran pic.twitter.com/69TFmSaQyd— Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) June 16, 2026

Un festejo que generó una ola de críticas

El encuentro terminó igualado 2-2, pero el resultado deportivo pasó rápidamente a un segundo plano. La celebración de Mohebi fue interpretada por parte del público y diversos usuarios de redes sociales como un gesto relacionado con el conflicto geopolítico que involucra a Estados Unidos e Irán, además de los recientes bombardeos registrados en la región de Medio Oriente.

Como consecuencia, comenzaron a surgir solicitudes dirigidas a la FIFA para que analice una posible sanción contra el jugador, argumentando una presunta violación al principio de neutralidad política que promueve el organismo rector del futbol mundial.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido información oficial sobre el caso.

Mohammad Mohebi niega cualquier intención política. Ante la controversia, el propio Mohammad Mohebi ofreció su versión de los hechos. El futbolista aseguró que su celebración fue simplemente "un festejo ordinario", intentando restar importancia a las interpretaciones que surgieron tras el partido.

Sin embargo, la polémica aumentó cuando otro jugador iraní, Ramin Rezaeian, autor del primer gol del encuentro, reconoció que su propia celebración sí tenía un componente político.

Tras marcar, Rezaeian se levantó la camiseta cubriendo parcialmente su rostro mientras extendía ambos brazos. Aunque admitió que el gesto tenía ese significado, no ofreció mayores explicaciones sobre el mensaje que buscaba transmitir.

INSTAGRAM/@mohammadmohebi_official

La neutralidad política, uno de los principios de la FIFA

El episodio reavivó el debate sobre las estrictas normas que mantiene la FIFA respecto a manifestaciones políticas durante sus competiciones. El organismo ha reiterado en distintas ocasiones que busca mantener la neutralidad dentro de los torneos internacionales y evitar que el futbol sea utilizado para enviar mensajes políticos.

El propio Mundial 2026 ya había registrado antecedentes relacionados con este tema. Entre ellos, la decisión de obligar a la selección de Haití a modificar parte de su indumentaria debido a cuestiones relacionadas con este principio. Precisamente por ello, distintos sectores consideran que el caso de Mohebi podría ser analizado bajo los mismos criterios, aunque hasta ahora solo existen rumores difundidos por parte de medios internacionales sobre posibles sanciones.

Irán también denuncia dificultades fuera de la cancha

La selección iraní también denunció enfrentar condiciones especiales durante su participación en el Mundial 2026. Tras el empate frente a Nueva Zelanda, el plantel aseguró que fue obligado a abandonar Los Ángeles inmediatamente después del partido y que mantiene su concentración en Tijuana, México, desde donde debe trasladarse para disputar sus compromisos programados en territorio estadounidense.

Según explicaron integrantes del equipo, esta situación representa un desgaste adicional respecto a otras selecciones participantes. El seleccionador Amir Ghalenoei, junto con futbolistas como Mehdi Taremi y el propio Mohammad Mohebi, manifestaron públicamente su inconformidad con las condiciones logísticas que enfrenta el equipo.

Los representantes iraníes señalaron que consideran no recibir el mismo trato que otras selecciones participantes y afirmaron que las reglas no se están aplicando de manera uniforme. A pesar de ello, aseguraron que su prioridad seguirá siendo competir dentro del terreno de juego y mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El Mundial 2026 continúa desarrollándose bajo un escenario donde algunos acontecimientos deportivos terminan inevitablemente relacionados con situaciones externas al futbol.

Mientras la FIFA mantiene sin cambios su postura de preservar la neutralidad política dentro de las competencias, el caso protagonizado por Irán vuelve a colocar el foco sobre el difícil equilibrio entre la libertad de expresión de los jugadores y las normas que rigen los torneos internacionales.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones. Sin embargo, la controversia ya convirtió este episodio en uno de los temas más comentados de la Copa del Mundo, dejando claro que, en ocasiones, un simple festejo puede generar repercusiones mucho más allá del marcador final.

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