Mundial 2026: el récord de Messi que igualó Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Congo

El debut de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 ya pasó a la historia como uno de los momentos más memorables del torneo, luego de que el argentino no solo coronara su actuación ante Argelia con un hat trick, sino que también rompiera el récord de más participaciones mundialistas al disputar su sexto Mundial, una cifra que este miércoles Cristiano Ronaldo igualó en su encuentro frente a República Democrática del Congo.

La fase de grupos continúa desarrollándose esta semana como parte de la primera etapa del Mundial 2026, y este miércoles fue el turno del Grupo K, que arrancó con el enfrentamiento entre Portugal y República Democrática del Congo, duelo que terminó con un inesperado empate 1-1.

Sin embargo, más allá del resultado, el partido marcó un nuevo capítulo en la carrera del delantero portugués, pues le permitió sumarse a la lista de futbolistas con más participaciones en Copas del Mundo , igualando a Messi con seis apariciones mundialistas.

Por su parte, el jugador argentino también consiguió otra gran hazaña un día antes, ya que además de convertirse en uno de los futbolistas con más Mundiales disputados, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Durante su encuentro ante Argelia, Messi superó a otras figuras históricas del futbol como el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal que cuentan con cinco.

No obstante, ahora deberá compartir el récord de mayor cantidad de participaciones mundialistas con Cristiano Ronaldo, así como con el mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, quien aunque no fue titular en el debut de México, forma parte de la convocatoria y suma su sexto Mundial.

En cuanto a partidos disputados en Copas del Mundo, Cristiano Ronaldo se mantiene por debajo de Messi con 22 apariciones, mientras que el argentino, desde Qatar 2022, se consolidó como el futbolista con más encuentros jugados en la historia del torneo, con 27 partidos hasta el momento.

Se espera que el dorsal número 10 de la selección argentina pueda ampliar todavía más esa diferencia, especialmente con el nuevo formato del Mundial 2026, que permitirá a los equipos que lleguen hasta la final disputar hasta ocho encuentros.

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Messi y Cristiano Ronaldo han marcado la historia del deporte con sus selecciones y continúan sumando récords en el máximo escenario del futbol internacional.

Esto mientras Messi busca aumentar su legado con Argentina y defender el título conseguido en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo intenta llevar a Portugal a conquistar por primera vez una Copa del Mundo.

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