Chivas: ¿Hormiga González podrá jugar la vuelta ante Cruz Azul?

Chivas afronta los cuartos de final del Apertura 2025 con una preocupación mayor: el estado físico de Armando González, “La Hormiga”.

El delantero rojiblanco tuvo que abandonar el partido ante Cruz Azul al minuto 61 por una molestia en el músculo aductor del muslo, según explicó Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Con la obligación de marcar en el Estadio Olímpico Universitario para asegurar su pase a semifinales, el Rebaño ha decidido centrar todos sus esfuerzos en la recuperación del atacante.



¿Qué dice Milito tras la salida de la 'Hormiga??

“Con Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. En la semana estuvo un poco con una molestia en el abductor. Pudimos trabajar, en algunos ejercicios hemos preferido que no los haga”, comento el entrenador del equipo en la conferencia tras terminar el juego de ida de los cuartos de final con marcador de 0-0.

El técnico argentino mencionó que el campeón goleador había expresado su molestia antes y que no podría completar el partido.

"En el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo. Tampoco queríamos correr el riesgo, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con los pasos de estos días. Pero el motivo está relacionado a su molestia ”, detalló Gabriel Milito.

¿Vuelve o no?

La modificación fue meramente preventiva y Armando González podrá jugar el próximo domingo. “La hormiga” se reporto con normalidad este viernes en Verde Valle y no hay motivos para imaginar que pueda perderse un partido tan importante.

El jugador ha experimentado una alta carga de juegos durante los últimos meses, sumando los partidos para la Liga MX, Leagues Cup y los de la Selección Mexicana. El futbolista de 22 años ha participado en 22 encuentros en cinco meses, lo que podría explicar la molestia muscular.

TG