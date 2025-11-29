El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con la actividad de la Liguilla. Este domingo se disputará un único encuentro de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final, el esperado Cruz Azul vs Chivas. En esta nota encontrarás todos los detalles de este duelo por un puesto en las Semifinales: el horario, las opciones para verlo EN VIVO y el contexto actual de ambos equipos de cara a este partido decisivo.

Cómo llegan Cruz Azul y Chivas a la vuelta de la Liguilla del Apertura 2025

Cruz Azul recibirá este domingo a Chivas, en un partido a vida o muerte en los cuartos de finales del campeonato del futbol mexicano.

Después de un partido sin goles el pasado jueves, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón saldrán con ligera ventaja por jugar en su estadio y porque solo necesitan un empate para acceder a la semifinal. En caso de quedar empatada la serie, eliminarán a su rival por haber terminado mejor en la fase regular.

En el duelo de ida, los dos conjuntos dejaron ir oportunidades ofensivas y La Máquina celebró la buena actuación de su portero suplente Andrés Gudiño, que salvó al equipo un par de veces y demostró estar a la altura como sustituto del colombiano Kevin Mier, portero titular, quien se recupera de una grave lesión en la tibia.

La serie de cuartos de finales ha quedado reducida a 90 minutos, en los que Cruz Azul tratará de sacar provecho de jugar en su casa y Chivas buscará defender bien y, a partir de ahí, hacer daño con un ataque liderado por el joven Armando González, líder de los goleadores.

"La Hormiga" tuvo una molestia muscular en el duelo de ida, pero se espera que esté recuperado y lidere la ofensiva. Milito tendrá que apostar al ataque en algún momento para buscar la victoria que necesita para clasificarse a la semifinal, y el joven goleador tendrá un papel clave en ese empeño.

La vuelta de la Liguilla del Apertura 2025 Cruz Azul vs Chivas se jugará este domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Chivas

El partido de vuelta de los Cuartos de Final estará disponible para verse en televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Además, para seguir todos los detalles en tiempo real, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales oficiales de ambos equipos, y también en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas

Domingo 30 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

