El margen de error se agotó para los dirigidos por André Jardine . El Club América llega a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con la urgencia al rojo vivo tras caer 2-0 en el juego de Ida frente a Monterrey , un resultado que lo tiene contra las cuerdas y que lo obliga a firmar una actuación perfecta en el Estadio Ciudad de los Deportes este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas.

La misión es clara como compleja. Las Águilas deben ganar por dos goles de diferencia para igualar el marcador global y aprovechar los criterios de desempate, o bien triunfar por tres tantos para consumar una voltereta directa que las devuelva a las Semifinales del Liga MX. Cualquier otro resultado pondrá fin a las aspiraciones azulcremas en la actual Liguilla.

Entre los datos que invitan al optimismo en el americanismo aparece el rendimiento reciente de Monterrey en la Ciudad de México. En sus últimas seis visitas ante equipos capitalinos, Rayados registra tres derrotas, dos victorias y un empate, resultados que reflejan lo complicado que suele ser para los regios jugar en esta localidad.

No obstante, el panorama no es del todo alentador para las Águilas en el historial inmediato frente a su rival, ya que acumulan cuatro partidos consecutivos sin poder vencer a Monterrey, con saldo de dos derrotas y dos empates.

A ello se suma que ambos equipos atraviesan un momento de irregularidad. En sus últimos seis partidos oficiales, tanto América como Monterrey apenas han logrado dos victorias, una estadística que enmarca los altibajos que han presentado los dos poderosos conjuntos, pese a tener plantillas de gran calidad.

El duelo de este sábado no es uno más, pues se trata de la doceava serie de Liguilla que disputan América y Monterrey a lo largo de su historia, una rivalidad que ha ido ganando peso con el paso de los años. El balance favorece ligeramente a los capitalinos, con seis series ganadas, por cinco de Rayados.

Precisamente ese antecedente histórico es uno de los grandes alicientes para el conjunto regiomontano, que busca emparejar la balanza y, de paso, cobrar revancha de la dolorosa final del Apertura 2024, misma que perdió ante los azulcremas. Para Monterrey, avanzar a Semifinales no sólo significaría cumplir el objetivo inmediato, sino también saldar una cuenta pendiente.

