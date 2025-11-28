En un contexto de creciente inquietud por el desempeño de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco —figura emblemática del futbol nacional— expresó nuevamente su preocupación respecto al rumbo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Durante su presencia como invitado en el Premio Nacional del Deporte, el exfutbolista abordó con franqueza la racha negativa del representativo nacional, que actualmente suma seis encuentros sin obtener victoria. En su análisis, destacó la urgencia de que los jugadores modifiquen su actitud y recuperen la determinación necesaria rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

A juicio de Blanco, las manifestaciones de inconformidad por parte de la afición se encuentran plenamente justificadas al existir elementos de calidad que, sin embargo, no han demostrado la firmeza requerida en el terreno de juego.

"La gente paga un boleto por ver ganar a la Selección Mexicana; están en su derecho de criticar a los jugadores. Al final, ellos son los que están dentro del campo. Ojalá se pongan las pilas; hay buenos elementos, el tema es que hay que poner pantalones", afirmó.

Asimismo, el exseleccionado nacional aseguró que se mantiene atento a la actividad del Tricolor, confiando en que la condición de local en la próxima Copa del Mundo pueda representar una ventaja determinante.

"Ojalá les vaya bien. No han estado al cien por ciento, pero a nosotros nos pasó en 1998: jugamos mal los partidos de preparación, pero nos motivamos ya al llegar lo bueno. Lo más importante es que es aquí y tendremos todo a favor. Espero le den una gran satisfacción a la afición", sentenció.

