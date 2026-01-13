Luego de que Chivas lograra la victoria en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el director técnico, Gabriel Milito, se mostró contento y satisfecho en la conferencia de prensa posterior al juego; pero también la aprovechó para hacer algunos comentarios muy puntuales relacionados con la salida de Alan Pulido y Erick Gutiérrez: "Hay jugadores que la suplencia no la toleran" .

En el primer encuentro del torneo semestral de la Liga MX, Chivas se impuso 2-0 ante Pachuca: el equipo de Guadalajara jugó por nota y, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre, obtuvo sus primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

El encuentro también marcó la presentación de Brian Gutiérrez, quien se consolidó como uno de los mejores jugadores del partido al brindar una asistencia y fungir como el péndulo del equipo rojiblanco. Asimismo, Ángel Sepúlveda hizo su aparición y disputó sus primeros minutos en su segunda etapa como jugador del Guadalajara.

Desde el arranque del partido, el Guadalajara dominó las acciones, impulsado por un ambiente único en la tribuna. En el segundo tiempo llegó el debut de Ángel Sepúlveda con Chivas en su segunda etapa, mientras que González salió del campo entre aplausos de la afición.

Chivas mantuvo el dominio, controló a los Tuzos y no permitió que el cuadro hidalguense generara peligro ni consiguiera anotaciones.

Milito habla sobre los ausentes Gutiérrez y Pulido

Durante la posterior conferencia ante los medios, Gabriel Milito explicó los motivos detrás de las salidas de Alan Pulido, Erick Gutiérrez y otros elementos del plantel, al señalar que no todos los futbolistas se adaptan a un rol secundario dentro del equipo. El "profe" argentino destacó que una de sus estrategias para mantener la armonía dentro del plantel es la sinceridad.

"Para prevenir ciertas situaciones, es mejor muchas veces ser sincero con el futbolista, decirles que arrancan de atrás o que van a tener poca participación y, para no modificar la dinámica del día a día, es mejor que salgan a jugar", aclaró el argentino.

El director técnico de Guadalajara, luego de compartir el método de transparencia que mantiene con los elementos del Rebaño, también aseveró que hay jugadores que no están dispuestos a estar "en la banca", o se muestran menos tolerantes ante esto .

"Cuando uno tiene una cantidad superior [de jugadores] a la que hoy tenemos, hay muchos jugadores que no van ni convocados. [...] Hay jugadores que la suplencia no la toleran, es muy difícil ser suplente y mantenerte todo el tiempo positivo. Entonces, si uno siente que hay futbolistas que van a tener poca consideración, es mejor que salgan, y así ocurrió con los jugadores que les tocó salir".

