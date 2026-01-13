Con Abraham Ancer, Torque GC inicia una nueva era en LIV Golf

Torque GC se prepara para una nueva temporada de LIV Golf con el objetivo de superar lo realizado en 2025, año en el que finalizó sexto en la clasificación general. Con cambios importantes en su plantilla -como la salida de Mito Pereira y la incorporación del mexicano Abraham Ancer-, el único equipo 100 % latinoamericano del circuito, integrado además por el chileno Joaquín Niemann (capitán), el colombiano Sebastián Muñoz y el tapatío Carlos Ortiz, afronta este nuevo inicio con metas ambiciosas."Acá tienen a cuatro de los mejores exponentes dándolo todo, compitiendo entre nosotros, desafiándonos a ser mejores cada vez más. Tenemos unas metas que no hemos conseguido como equipo todavía en la LIV y queremos cumplir este año. Contamos con un equipazo, tenemos todos los materiales y el mayor compromiso a tener una buena ejecución este año. Será un proceso largo, poquitos más de días de golf, pero todo se puede lograr", dijo Muñoz."Siento que es un equipo en el cual todos estamos muy motivados. Siento que le queda mucho golf a cada uno de nosotros y se siente bien el llegar a Torque y sentir como todos tienen mucha hambre de jugar bien y obviamente cada uno está enfocado en lo suyo, pero cuando lo haces bien, colectivamente como equipo tienes buenos resultados", agregó Ancer.Un cambio positivoDentro del grupo, reconocen que la salida de Pereira representó una baja significativa. Sin embargo, el haber podido sumar a Abraham Ancer, fue algo muy positivo, sobre todo, porque los cuatro son amigos fuera de los campos de golf y se conocen a la perfección."Fue un fichaje perfecto haber reclutado a Abraham. Cuando se da algo así, es muy bonito volver a tener a otro mexicano aquí, conformando este equipo latinoamericano. La verdad, creo que no pudo haber salido mejor esta ventana de cambios para nosotros y estamos muy contentos de tener a Abraham en Torque", manifestó Ortiz."Abraham es un gran jugador, yo creo que cualquier equipo quisiera tenerlo. Obviamente, todo se propició con la salida de Mito, queríamos tener al mejor jugador posible, y Abraham era uno de ellos. Yo creo que, Ancer y Ortiz, son los dos mexicanos más exitosos, son grandes personas y, por ello, estamos muy emocionados como equipo de que se haya dado el movimiento", comentó Joaquín.19 - 22*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF