Con Abraham Ancer, Torque GC inicia una nueva era en LIV Golf

Torque GC se prepara para una nueva temporada de LIV Golf con el objetivo de superar lo realizado en 2025, año en el que finalizó sexto en la clasificación general. Con cambios importantes en su plantilla -como la salida de Mito Pereira y la incorporación del mexicano Abraham Ancer-, el único equipo 100 % latinoamericano del circuito, integrado además por el chileno Joaquín Niemann (capitán), el colombiano Sebastián Muñoz y el tapatío Carlos Ortiz, afronta este nuevo inicio con metas ambiciosas.

"Acá tienen a cuatro de los mejores exponentes dándolo todo, compitiendo entre nosotros, desafiándonos a ser mejores cada vez más. Tenemos unas metas que no hemos conseguido como equipo todavía en la LIV y queremos cumplir este año. Contamos con un equipazo, tenemos todos los materiales y el mayor compromiso a tener una buena ejecución este año. Será un proceso largo, poquitos más de días de golf, pero todo se puede lograr", dijo Muñoz.

"Siento que es un equipo en el cual todos estamos muy motivados. Siento que le queda mucho golf a cada uno de nosotros y se siente bien el llegar a Torque y sentir como todos tienen mucha hambre de jugar bien y obviamente cada uno está enfocado en lo suyo, pero cuando lo haces bien, colectivamente como equipo tienes buenos resultados", agregó Ancer.

Un cambio positivo

Dentro del grupo, reconocen que la salida de Pereira representó una baja significativa. Sin embargo, el haber podido sumar a Abraham Ancer, fue algo muy positivo, sobre todo, porque los cuatro son amigos fuera de los campos de golf y se conocen a la perfección.

"Fue un fichaje perfecto haber reclutado a Abraham. Cuando se da algo así, es muy bonito volver a tener a otro mexicano aquí, conformando este equipo latinoamericano. La verdad, creo que no pudo haber salido mejor esta ventana de cambios para nosotros y estamos muy contentos de tener a Abraham en Torque", manifestó Ortiz.

"Abraham es un gran jugador, yo creo que cualquier equipo quisiera tenerlo. Obviamente, todo se propició con la salida de Mito, queríamos tener al mejor jugador posible, y Abraham era uno de ellos. Yo creo que, Ancer y Ortiz, son los dos mexicanos más exitosos, son grandes personas y, por ello, estamos muy emocionados como equipo de que se haya dado el movimiento", comentó Joaquín.

Calendario LIV Golf 2026

LIV Golf Riyadh

Riyadh Golf Club - Riyadh, Arabia Saudita | 4 al 7 de febrero

LIV Golf Adelaide

The Grange Golf Club - Adelaide, Australia | 12 al 15 de febrero

LIV Golf Hong Kong

Hong Kong Golf Club at Fanling - Fanling, Hong Kong | 5 al 8 de marzo

LIV Golf Singapore

Sentosa Golf Club (Serapong Course) - Singapore, Singapur | 12 al 15 de marzo

19 - 22

LIV Golf South Africa

The Club at Steyn City - Midrand, Sudáfrica | 19 al 22 de marzo

LIV Golf Mexico City

Club de Golf Chapultepec - Mexico City, México | 16 al 19 de abril

LIV Golf Virginia

Trump National Golf Club - Washington, DC | 7 al 10 de mayo

LIV Golf Andalucía

Real Club Valderrama - Sotogrande, España | 4 al 7 de junio

LIV Golf Louisiana

Bayou Oaks at City Park - New Orleans, LA | 25 al 28 de junio

LIV Golf United Kingdom

JCB Golf and Country Club - Rocester, Inglaterra | 23 al 26 de julio

LIV Golf Indianapolis

The Club at Chatham Hills - Westfield, IN | 20 al 23 de agosto

LIV Golf Michigan - Match Play

The Cardinal at Saint John's - Plymouth, MI | 28 y 29 de agosto

LIV Golf Michigan - Stroke Play

The Cardinal at Saint John's - Plymouth, MI | 30 de agosto

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF