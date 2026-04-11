El Estadio Nemesio Díez abre sus puertas este domingo 12 de abril para bajar el telón de la Jornada 14 (J14) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca, que atraviesan un momento pletórico tanto en el certamen local como en el plano internacional, reciben a un Atlético San Luis que llega con la urgencia de sumar de a tres si no quiere despedirse de forma temprana de sus aspiraciones de Liguilla.

¿Cómo llegan Toluca y Atlético San Luis?

El conjunto escarlata se presenta ante su afición con la moral por las nubes. Ubicados entre las primeras posiciones de la Tabla General con 26 unidades, los mexiquenses no solo pelean palmo a palmo el liderato del torneo, sino que vienen de dar un golpe de autoridad a mitad de semana en la Concacaf Champions Cup, donde doblegaron 4-2 al LA Galaxy con una actuación estelar y un hat-trick del delantero Paulinho. En casa, el Toluca ha convertido "La Bombonera" en una auténtica fortaleza, manteniéndose invicto y mostrando un equilibrio envidiable entre su poderío ofensivo y solidez defensiva.

Por su parte, la realidad del Atlético San Luis es opuesta. La escuadra potosina aterriza en el Estado de México ocupando la zona media baja de la clasificación con apenas 14 puntos. A pesar de la irregularidad que ha marcado su paso por el Clausura 2026, las matemáticas aún les otorgan una ligera esperanza de colarse a la Liguilla. Sin embargo, el margen de error es nulo; una derrota en el infierno toluqueño podría sentenciar sus posibilidades de avanzar a la fase final del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs San Luis de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al Nemesio Díez, el encuentro que cierra la actividad dominical de la Liga MX contará con diversas opciones de transmisión, destacando su disponibilidad en televisión abierta.

Fecha y hora: Domingo 12 de abril, 19:00 horas

Domingo 12 de abril, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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