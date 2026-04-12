Sergio Bueno desata polémica con reacción contra Katia Itzel García

Los Pumas vencieron (3-1) al Mazatlán en el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémica arbitral, ya que Katia Itzel García decidió pitar el final de la primera mitad en medio de una jugada de peligro de los Cañoneros, lo que provocó la reacción violenta de Sergio Bueno, entrenador del equipo.

El veterano entrenador mexicano protestó la decisión de la árbitro mexicana que será parte de la Copa del Mundo 2026 y su enérgica reacción provocó su expulsión del partido. Sin embargo, fotógrafos que asistieron al partido aseguran que, al retirarse del campo de juego, Bueno habría explotado contra la jueza del encuentro.

La fotógrafa deportiva Eloisa Sánchez publicó en redes sociales lo que habría sido la explosiva reacción del entrenador del Mazatlán.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", habrían sido las palabras de Sergio Bueno al retirarse del campo de juego.

"Sergio Bueno, director técnico del Mazatlán, gritando entrando al vestidor después de que Katia Itzel García lo expulsó. Así el boomer macho de mierda", publicó Eloisa.

Por ahora, ni el Mazatlán ni Sergio Bueno se han pronunciado al respecto .

SV