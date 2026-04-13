El lunes 13 de abril de 2026 ofrece actividad en el futbol internacional, principalmente en Europa y Sudamérica, con partidos en ligas como LaLiga, Premier League y Serie A, además de encuentros relevantes en Argentina.

Entre los duelos más atractivos del día se encuentran el Manchester United vs Leeds United en Inglaterra, Fiorentina vs Lazio en Italia y el clásico uruguayo entre Peñarol y Liverpool. También destaca la participación de clubes en competiciones internacionales como la AFC Champions League.

No te pierdas los partidos: consulta el calendario completo en esta nota para que tengas detalle de todos los canales de transmisión, así como el horario para que puedas ver el futbol en vivo.

Partidos HOY lunes 13 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Levante vs Getafe | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 13 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Leeds United | 13:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY lunes 13 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Fiorentina vs Lazio | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY lunes 13 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Real Valladolid vs Eibar | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 13 de abril de 2026 - Liga Argentina EN VIVO

Defensa y Justicia vs Talleres | 13:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Sarmiento vs Gimnasia LP | 13:30 | Fanatiz, TyC Sports |

Lanús vs Banfield | 16:00 | Fanatiz, TyC Sports |

Vélez vs Central Córdoba | 18:30 | Fanatiz, TyC Sports |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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