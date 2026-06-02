¿Chivas Guadalajara despide a Gilberto Sepúlveda? Esto pedirían por el pase del defensa

El futuro de Gilberto Sepúlveda en Chivas genera gran incertidumbre de cara al Apertura 2026 . El defensor central parece no encajar en el esquema de Gabriel Milito, situación que anticiparía su inminente salida del equipo y mantiene a la afición rojiblanca a la expectativa sobre su próximo destino.

Todo indica que uno de sus canteranos más regulares comienza a perder terreno en las instalaciones de Verde Valle . El zaguero mexicano pasó de ser un titular indiscutible y capitán ocasional a quedar relegado al banquillo de suplentes durante los últimos compromisos oficiales de la Liga MX, lo que ha encendido las alarmas entre los seguidores.

Esta decisión técnica respondería a una profunda reestructuración dentro del plantel que encabeza el estratega argentino con miras a la próxima campaña. El cuerpo técnico busca zagueros con características distintas para fortalecer la zona baja, dejando al "Tiba" sin espacio en el once inicial del conjunto tapatío. Por ello, la directiva analizaría las mejores opciones para buscarle acomodo en otra institución antes del cierre de registros .

El valor en el mercado del zaguero rojiblanco

Según los datos actualizados del portal especializado Transfermarkt, la carta del jugador de 27 años tiene un costo de 2 millones de euros . Dicha cantidad representa una oportunidad de ingreso nada despreciable para la directiva del Guadalajara en este mercado de transferencias.

El dinero obtenido por su traspaso serviría para financiar nuevas incorporaciones que ayuden a pelear por el campeonato. De esta forma, el club podría optimizar sus recursos y armar un equipo aún más competitivo para el próximo semestre.

Un cambio de aires inminente para el canterano

Hasta el momento, se desconocen los posibles destinos para el defensor nacido en Sinaloa o si existen propuestas formales por parte de los equipos de la Liga MX .

A pesar de su experiencia y jerarquía previa, el futbol actual exige adaptación constante y el estilo de juego propuesto por el entrenador en turno requiere otro perfil de defensores. La salida de la institución apuntaría a ser una vía para que recupere el protagonismo perdido. Quedarse en la banca tapatía significaría estancar su carrera profesional en una edad donde debería alcanzar su máximo rendimiento.

La posible baja de un elemento surgido de las fuerzas básicas siempre genera debate en redes sociales, sobre todo cuando el inicio del nuevo torneo está a la vuelta de la esquina .

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FF