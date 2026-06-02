¡Bafana Bafana en México! En redes sociales, así recibió Pachuca a Sudáfrica para el Mundial 2026

La espera terminó. A 9 días de que ruede el balón en el Mundial 2026, la Selección de Sudáfrica aterrizó en Pachuca para establecer su campamento base. Descubre cómo la "Cuna del Futbol" recibió a los Bafana Bafana antes de su debut contra México.

Un recibimiento con sabor a historia

El Club Pachuca no escatimó en detalles para darle una cálida bienvenida a la delegación africana este 2 de junio. En sus redes sociales, los Tuzos compartieron la emoción de recibir a un equipo mundialista.

Primero, fue publicado el mensaje "Bienvenida, Sudáfrica, a Pachuca: la Cuna del Futbol! Que este Mundial sea una celebración inolvidable para todos. ¡Bafana, Bafana!", con el que acompañan un video.

Luego, en otra publicación aparece una imagen con la que se lee: "La Cuna del Futbol Mexicano se alegra de recibirlos @BafanaBafana ¡Que sea una gran @FIFAWorldCup!", en respuesta al video con el que el propio Sudáfrica anunciaba su llegada a nuestro país.

⚽️ | La Cuna del Futbol Mexicano se alegra de recibirlos @BafanaBafana



¡Que sea una gran @FIFAWorldCup! �������� https://t.co/snLjO6Z9fV pic.twitter.com/yUIzIQYeWP— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 2, 2026

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte se transformó para cumplir con los estándares internacionales. Este recinto de primer nivel será el búnker de los jugadores sudafricanos durante la fase de grupos.

La ciudad de Pachuca, ubicada a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, ofrece condiciones inmejorables para la adaptación física y el rendimiento de alto nivel.

Detalles del campamento base en Hidalgo

La FIFA confirmó a la capital hidalguense como base operativa oficial. Hoy, esa planificación es una realidad que emociona a los aficionados.

El equipo nacional aprovechará al máximo cada rincón del complejo deportivo. Desde las impecables canchas de entrenamiento hasta el mítico Estadio Hidalgo, todo está a su entera disposición para afinar su estrategia táctica.

Aquí te dejamos algunos datos clave sobre la estancia de Sudáfrica en territorio mexicano:

Llegada oficial: 2 de junio de 2026, marcando el inicio formal de su concentración mundialista.

2 de junio de 2026, marcando el inicio formal de su concentración mundialista. Sede de entrenamiento: La moderna Universidad del Futbol , reconocida internacionalmente por su tecnología deportiva.

La moderna , reconocida internacionalmente por su tecnología deportiva. Hospedaje de lujo: El equipo descansará en instalaciones exclusivas que garantizan privacidad y confort absoluto.

El equipo descansará en instalaciones exclusivas que garantizan privacidad y confort absoluto. Objetivo principal: Aclimatarse rápidamente a la altitud antes de su esperado debut en el torneo.

Aclimatarse rápidamente a la altitud antes de su esperado debut en el torneo. El gran reto: Enfrentará a la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en un partido debut que promete sacar chispas. Será el duelo con el que inicie el Mundial 2026.

La conexión entre dos culturas futboleras

El deporte tiene el poder único de borrar fronteras geográficas y culturales. La directiva del Grupo Pachuca ha asegurado públicamente que los visitantes se sentirán como en su propia casa, fusionando la cálida hospitalidad mexicana con el vibrante espíritu africano.

Este campamento base no solo beneficia el rendimiento de los deportistas, sino que pone al estado de Hidalgo en el centro del mapa internacional. La derrama económica esperada y la inmensa proyección turística representan un verdadero "golazo" para el desarrollo de la región.

Finalmente, la cuenta regresiva ha comenzado de manera oficial. Con Sudáfrica ya instalada y entrenando a tope, el Mundial 2026 se respira en cada rincón de Pachuca. ¿Logrará la altura hidalguense darles la ventaja competitiva que necesitan para sorprender al mundo?

Calendario de partidos del Grupo A donde aparece Sudáfrica

Para que no te pierdas ningún detalle de la actividad del Grupo A del Mundial 2026, aquí te presentamos el calendario completo de partidos. En este sector competirán las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur, México y República Checa por los boletos a la fase de eliminación directa:

Jornada 1: Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica

Corea del Sur vs Chequia

Jornada 2: Jueves 18 de junio

Chequia vs Sudáfrica

México vs Corea del Sur

Jornada 3: Miércoles 24 de junio

Chequia vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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