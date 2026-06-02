Liberan a Julio Ibáñez en Sudáfrica tras más de dos meses retenido

El periodista Julio Ibáñez fue liberado en Sudáfrica este 2 de junio, junto al camarógrafo Daniel García, tras permanecer más de dos meses retenidos en el país africano. Las autoridades locales desestimaron los cargos de espionaje, permitiendo su regreso a México para el Mundial 2026.

La mañana de este martes, un juez en Johannesburgo dictaminó la inocencia total de los colaboradores de TUDN. Tras analizar las pruebas aportadas por la defensa, se concluyó que el vuelo del dron fue un error técnico y no un acto de terrorismo, ordenando la devolución inmediata de sus pasaportes.

El origen de una pesadilla para Julio Ibáñez y Daniel García

El calvario para los comunicadores de Televisa comenzó el pasado 18 de marzo en Johannesburgo. Mientras realizaban una cobertura sobre la Selección de Sudáfrica, primer rival de México en el Mundial 2026, el equipo de TUDN fue arrestado.

De acuerdo con información proporcionada en el portal web de Televisa, el arresto fue por el uso de un dron sobre una zona restringida. Este error técnico desató acusaciones desproporcionadas por parte de las autoridades locales.

Durante semanas, el "Profe" Ibáñez y su camarógrafo enfrentaron señalamientos gravísimos. Se les investigó por presunto espionaje y terrorismo, prolongando su proceso legal bajo arresto domiciliario.

¿Cómo se logró la liberación?

Esta mañana, un juez sudafricano analizó las pruebas de la defensa. El dictamen fue contundente: inocencia total y libertad absoluta para los colaboradores de TelevisaUnivision.

El trabajo conjunto entre el equipo legal de la televisora y el apoyo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultó fundamental para desestimar los cargos.

A través de un comunicado, la empresa agradeció el respaldo de la industria y los aficionados, confirmando que los pasaportes ya fueron devueltos a los mexicanos.

X / @TUPrensa

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Puntos clave del caso en Sudáfrica

Para comprender este suceso, aquí un resumen de los momentos más relevantes:

¿Quiénes estuvieron detenidos en Sudáfrica? El reportero Julio Ibáñez y el productor Daniel García .

El reportero y el productor . ¿Qué pasó? Fueron absueltos de cargos penales tras usar un dron en zona prohibida.

Fueron absueltos de cargos penales tras usar un dron en zona prohibida. ¿Cuándo? La liberación oficial ocurrió este 2 de junio de 2026, tras 77 días retenidos.

La liberación oficial ocurrió este 2 de junio de 2026, tras 77 días retenidos. ¿Dónde? En los tribunales de Johannesburgo , Sudáfrica .

En los tribunales de , . ¿Por qué? Se determinó que no existía delito de espionaje en su labor periodística.

Se determinó que no existía delito de espionaje en su labor periodística. ¿Cómo regresan? Volverán a México el 3 de junio para la cobertura del Mundial 2026.

El camino hacia el Mundial 2026

Con la situación legal ya resuelta, la atención vuelve a centrarse en el terreno deportivo. Se prevé que Julio Ibáñez y Daniel García arriben a México en las próximas horas, donde podrán reencontrarse con sus familias tras 77 días de incertidumbre que vivieron en el extranjero.

Su regreso se produce en un momento clave para la Selección Mexicana, a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La justa mundialista comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre el Tri y Sudáfrica en la Ciudad de México, por lo que los integrantes del equipo afinan los últimos detalles de cara a uno de los compromisos más importantes de su carrera deportiva.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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