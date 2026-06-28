Gilberto 'Tiba' Sepúlveda está muy cerca de poner fin a su etapa como jugador de Guadalajara. El defensor mexicano cambiaría de aires para el próximo torneo y todo apunta a que su nuevo destino será Bravos de Juárez , club que tiene prácticamente cerrada su incorporación.

La negociación entre ambas directivas se encuentra bien encaminada y contempla que el zaguero llegue al conjunto fronterizo en calidad de préstamo por un año. El acuerdo también incluye una opción de compra para que Bravos pueda adquirir de manera definitiva los derechos del futbolista una vez concluido el periodo de cesión.

Sin embargo, Guadalajara no perderá por completo el control sobre el futuro del defensor . Como parte de la operación, el Rebaño Sagrado negoció una cláusula de recompra que le permitiría recuperar a Sepúlveda en caso de que Juárez haga efectiva la opción de compra y el club rojiblanco decida volver a contar con sus servicios.

La salida de 'Tiba' responde a los movimientos que Chivas realiza en la conformación de su plantel para la nueva temporada. Después de varios torneos en los que alternó entre la titularidad y la suplencia, la directiva y el cuerpo técnico consideran que un cambio de equipo podría beneficiar tanto al jugador como a la institución.

Para Bravos de Juárez, la llegada de Sepúlveda representa un refuerzo importante para fortalecer su línea defensiva. El central, de 27 años, cuenta con amplia experiencia en la Liga MX tras defender la camiseta rojiblanca durante varias temporadas , además de haber sido convocado en distintas ocasiones a la Selección Mexicana.

El conjunto fronterizo busca apuntalar su plantilla con jugadores de experiencia en el futbol mexicano y considera que las características del defensor pueden aportar solidez, liderazgo y mayor competencia en la zona baja de cara al inicio del torneo Apertura.

En los próximos días se espera que ambas instituciones concluyan los últimos detalles administrativos para hacer oficial la operación. De concretarse, Gilberto 'Tiba' Sepúlveda iniciará una nueva etapa en su carrera con Bravos de Juárez, mientras Chivas conservará la posibilidad de traerlo de vuelta en el futuro gracias a la cláusula de recompra incluida en el acuerdo.

SV